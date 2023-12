Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,15 prosent tirsdag, etter en nedgang på like over én prosent mandag.

Equinor falt en knapp halv prosent, mens DNB steg 1,2 prosent. Blant tungvekterne var det Nordic Semiconductor som steg mest, med en oppgang på 7,1 prosent. Golden Ocean falt mest og endte tirsdagens handel ned over fem prosent.

Oppgraderer oljeaksjer

Sparebank 1 Markets oppgraderte oljeselskapene Equinor og Bluenord (tidligere Noreco) til kjøp, fra nøytral, drevet av en kombinasjon av svak aksjekursutvikling den seneste tiden og høyere estimater.

«For 2024 forventer vi et mer balansert oljemarked enn for 2023. Støttende faktorer er en disiplinert Opec+-strategi og tilsynelatende høyere break-even-priser for amerikansk skiferolje (..) Våre beste kjøpsideer er Vår Energi, Odfjell Drilling, Subsea 7, og TGS», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

Lover kutt

Oljeprisen (brent spot) ligger på rundt 78 dollar fatet ved handelsslutt, og har nå falt over 12 prosent de siste tre månedene.

Etter utsatte møter bestemte oljealliansen Opec og deres samarbeidende land – sammen kjent som Opec+ – seg for å øke de allerede eksisterende produksjonskuttene. Men markedet har reagert med å sende oljeprisen nedover, faktisk mer enn fem prosent på fire dager. Det er blitt pekt på at markedet ikke er helt overbevist.

De frivillige kuttene på mer enn to millioner fat vil nemlig kunngjøres av de ulike medlemslandene selv, og ikke av Opec-ledelsen, ifølge Financial Times, som skriver at det bidrar til usikkerhet. Det er ikke mer enn et par uker siden det innad i Opec var uenighet om kvoter.

Mandag var Saudi-Arabias energiminister Prins Abdulaziz bin Salman i et intervju med Bloomberg News der han gjorde det klart og tydelig at de annonserte kuttene vil bli levert i sin helhet og at kuttene absolutt kan fortsette etter første kvartal om nødvendig.

Mener Fed er frakoblet virkeligheten

Gullprisene har falt litt fra rekordnivåene som ble satt nylig. Forventninger om lavere renter er blitt pekt på som en viktig årsak til den seneste gullprisoppgangen. Lange renter faller bitte litte granne tirsdag, men er litt opp fra før helgen. Rentene har falt sammenhengende siden midten av oktober.

Forvalter og daglig leder Paul Gambles i MBMG Group mener den amerikanske sentralbanken må kutte renten minst fem ganger i 2024 for å unngå en ekstrem og langvarig syklus med pengepolitisk innstramming.

– Jeg mener Feds pengepolitikk nå er så frakoblet fra økonomiske faktorer og fra virkeligheten at du ikke klarer å komme med noen antagelser for når Fed kommer til å våkne og bli klar over den skaden de faktisk påfører økonomien, sier Gambles i et intervju med CNBC.

Markedet priser nå inn i et rentekutt på 0,25 prosentpoeng så tidlig som mars 2024.

