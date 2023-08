Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,3 prosent mandag. Den etterlengtede oppturen kommer etter at rentefrykt og inflasjon sendte børser verden over ned sist uke.

Fredag flatet fallet på de amerikanske børsene ut, og de ledende indeksene på Wall Street endte omtrent uendret. Gapet mellom lange og korte renter i USA snevret inn sist uke. Men de korte rentene er fortsatt høyere enn de lange rentene, normalt et svakhetstegn for økonomien. Men basert på øvrige økonomiske indikatorer, som lav arbeidsledighet, tyder mye på at det i USA kan bli en myk økonomisk landing snarere enn en resesjon, eller økonomisk tilbakegang.

På de asiatiske børsene var det laber stemning natt til mandag. Investorene hadde håpet på drahjelp fra Kina, men de ble igjen skuffet av mindre rentekutt enn de hadde håpet.

Rederi falt

Oljeprisene steg mandag morgen etter tegn på innstramning i det fysiske markedet og en stans i dollarens styrkelse som oppveier for økende etterspørselsrisiko i Kina og USA, skriver Bloomberg News.

Oppgangen snudde imidlertid i løpet av dagen, og ved endt handelsdag omsettes nordsjøolje for 84,8 dollar fatet.

Tungvekteren Equinor steg 1,5 prosent, mens Aker BP steg 1,1 prosent og Seadrill steg 3,3 prosent.

Blant tungvekterne falt rederiet MPC Container Ships med 5,6 prosent. DNB Markets nedgraderte mandag morgen sin anbefaling på MPC Container Ships til selg, fra tidligere hold, og nedjusterer sitt kursmål på aksjen.

Markedsaktørene vil denne uken skue mot Rocky Mountains i håp om å få en pekepinn på den makroøkonomiske utviklingen og rentebanene fremover. USAs sentralbanksjef Jerome Powell er blant de som deltar på det årlige symposiet i Jackson Hole, som samler sentralbankdirektører og andre tungvektere markedet gjerne låner øre til. Rekordhøye renter og gjenstridig høy inflasjon gjør at ethvert signal fra dalføret ved foten av fjellkjeden i Wyoming i år vil bli tillagt særlig stor vekt.

