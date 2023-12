Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,3 prosent på ukens nest siste handelsdag og har med det en nedgang på 1,3 prosent så langt denne uken.

Equinor steg 1,3 prosent på en ellers laber dag for de øvrige tungvekterne.

Solstad Offshore steg nesten seks prosent etter at Kistefos og Christen Sveeas fyrte løs mot Kjell Inge Røkke og Aker i et krav om en ekstraordinær generalforsamling i supplyrederiet.

XXL steg

XXL steg 11,8 prosent torsdag.

Sportsutstyrskjedens nye storeier, britiske Fraser Group, ser frem til å frigjøre fremtidige synergier med XXL, fremgår det av selskapets halvårsrapport, skriver TDN Direkt.

«Vi har investert strategisk i den norske sportsforhandleren XXL, og ser frem til å frigjøre fremtidige synergier», skriver selskapet. Les mer her.

Fraser Group eier snaue 14 prosent av aksjene og rundt 17 prosent av stemmene i XXL. Oppkjøpsfondet Altor er fortsatt største aksjonær med god margin.

Det brasilianske oljeselskapet Seacrest Petroleo faller ti prosent etter å ha landet en kapitalinnhenting onsdag kveld. Selskapet hentet 25,6 millioner dollar til kurs ni kroner.

Olje- og gasselskapet Equinor stiger 1,7 prosent. DNB faller 0,5 prosent. Tankrederiet Frontline faller rundt 1,5 prosent. Gassfraktrederiet BW LPG faller mer enn fem prosent.

Svart hvileskjær

Oljeprisen tar en liten pustepause torsdag der den var opp en knapp prosent rundt stengetid på Børsen. Det skjer etter et fall på 3,6 prosent onsdag, som igjen kommer i forlengelsen av flere dager med fall i forveien.

Før torsdagen hadde oljeprisen falt mer dager på rad, fra nivåer på 82,6 dollar per fat til 74,2 dollar i går. Det tilsvarer et fall på ti prosent.

Fallet kommer også på tross av at den utvidede oljealliansen Opec+ både har forlenget og økt sine planlagte produksjonskutt. Til Bloomberg News sier markedsanalytiker Priyanka Sachdeva i Phillip Nova at markedene virker å totalt se bort ifra grepene fra Opec+.

Oljeprisen er nå på sitt laveste nivå siden juni i år.