Artikkelen fortsetter under annonsen

Renten på korte amerikanske statspapirer har falt en del etter jobbtall forrige uke og markedet priser nå kun en ørliten sannsynlighet for ny amerikansk renteheving i september. Men fallet i rentemarkedet ga ingen turbofart for Oslo Børs mandag morgen da hovedindeksen ble handlet mer eller mindre flatt. Rundt 11 tiden vendte Børsen nedover og hovedindeksen endte til slutt ned 0,7 prosent.

Så langt i år har Oslo Børs steget 3,7 prosent.

Det er peanøtter sammenlignet med hva de amerikanske børsene har levert. Verdens mest toneangivende børsindeks, S&P 500, har steget mer enn 16 prosent. Teknologiindeksen Nasdaq Composite har steget 33 prosent. Veksten kommer dog i hovedsak fra et fåtall store teknologiaksjer.

– Dopingoppblåst

En som ikke tror festen vil vare, er Sydbanks aksjeanalysesjef Jacob Pedersen. Han venter tvert imot lav eller negativ avkastning for globale aksjer det kommende året.

– Verdsettelsen på globale aksjemarkeder er dyr, faktisk veldig dyr, skriver han i en analyse mandag.

Aksjeanalysesjef Jacob Pedersen. (Foto: Sydbank) Mer...

Særlig peker han på prisingen i USA, der teknologi- og KI-aksjer har dratt lasset.

– Teknologiaksjene er likevel slett ikke alene om å være dyre. Langt ifra. På globalt og regionalt plan handler kun cirka en tredjedel av sektorene billigere enn i perioden fra 2015–2021, som var preget av massivt dopingoppblåste verdsettelser som følge av lav rente og likviditetslykkepiller, skriver Pedersen.

Han viser til læreboken som sier at lavere renter normalt går hånd i hånd med høyere prising, men den danske aksjeanalysesjefen mener det virker som investorene har tatt rentekutt på forskudd, og at de nødvendigvis ikke kommer så raskt og kraftig som ventet.

Kjerneinflasjonen har falt fra de høye toppene i fjor. Sydbank venter det vil falle mer, men tror rentekutt i økonomier uten ledig kapasitet med høy sannsynlighet vil løfte inflasjonen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Derfor vil sentralbankene gå forsiktig til verks med rentekutt, og tempoet kan skuffe aksjeinvestorene, skriver Pedersen.

Foretrekker USA

Visere viser han til at selskapenes inntjening i år har vært noe sterkere enn fryktet, men advarer:

– Flere resesjonsindikatorer blinker fortsatt rødt, og derfor er det en risiko for tydeligere inntjeningsskuffelser den kommende perioden, skriver han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Pedersen mener dagens forventning i markedet om en inntjeningsvekst på 11,4 prosent i 2024 ser for optimistiske ut. Dessuten taler det heller ikke for hverken fest i aksjekurser eller høyere prising av globale aksjer.

– Vi foretrekker fortsatt et vekstpreget (men også veldig dyrt) amerikansk aksjemarked foran EM-aksjer, skriver han.

EM står for «emerging markets», på norsk fremvoksende økonomier. Store fremvoksende økonomier er for eksempel Kina, India, Sør-Korea og Brasil.

– Svakest står et krigs- og energiutfordret Europa, som inntjeningsmessig har mest å tape på en ytterligere avmating, skriver Pedersen.

Sydbank opererer med et avkastningsbarometer med fire forskjellige soner. Banken holder fast på «rødt», som er det svakeste på skalaen, på globale, amerikanske, europeiske og EM-aksjer. De minner om at det ikke er ensbetydende med at investorene skal selge alle sine aksjer. Dagens stemning på børsen vurderes som nokså god, mens risiko for turbulens vurderes som høy.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.