Hovedindeksen steg fra start tirsdag, men utover dagen har det flatet ut. Børsen står nå i 1274 poeng – ikke langt unna intradag-rekorden på 1291 poeng.

September har historisk ofte vært en svak måned på Oslo Børs, men hittil har hovedindeksen steget 1,4 prosent. Det kommer etter en sterkere sommer enn ventet.

Det høye nivået på Børsen kommer etter en periode med høye olje- og gasspriser. Prisen på et fat med nordsjøoljen brent, som brukes som referanse for oljehandel verden over, handles for 90,8 dollar i morgentimene – det høyeste nivået siden november i fjor.

De mest omsatte aksjene ser slik ut:

Equinor, som faller 0,8 prosent

DNB Bank, som stiger 0,6 prosent

Aker BP, som faller 0,7 prosent

Frontline, som faller 1,3 prosent

Kommer til å bli store utslag

Odin-forvalter Atle Hauge tror det går mot en krevende høst på Oslo Børs.

– Dette er ikke et marked for børsturister, her må man vite hva man driver med. Det kommer til å bli store utslag, sier Hauge.

Atle Hauge er analytiker hos Odin Forvaltning. (Foto: Hanna Johre) Mer...

De høye rentene og inflasjonen som har preget norsk økonomi det siste året, er innstrammende på forbruket. Likevel har forbruket holdt seg over Hauges forventninger – og et høyt forbruk driver etterspørselen etter varer og tjenester oppe. Derfor er det spesielt konsumentoppførsel som opptar han denne høsten.

– Konsumenten er den aktøren som har forlenget syklusen. Så fremover er det konsumentoppførsel som blir viktig og arbeidsmarkedstall. De oppsparte midlene tar slutt og rentene begynner å bite. Jeg tror vi står foran en ganske krevende periode, sier Hauge og legger til at den første varelagerkorreksjonen er bak oss, men etterspørselen i mange kategorier kan bli svakere fremover.

Børsen er blitt billigere

Likevel fremstår Oslo Børs mer attraktiv, sammenlignet med andre børser ifølge Hauge.

– Det globale aksjemarkedet er relativt dyrt, som blir en ganske stor kontrast til Oslo Børs, som er blitt billigere og billigere de siste årene.

Han mener at inntjeningen er på et helt annet nivå enn før pandemien. Det tror han delvis skyldes de høye energiprisene, og en rekke selskaper som tjener på det – ikke bare de tradisjonelle olje og gasselskapene.

– Jeg tror klisjeen «Stronger for longer» det gjelder på Oslo Børs. Jeg tror at inntjeningen man ser nå er et taktskifte som vil vedvare, og vedvare ut dette tiåret, sier Hauge.

Han legger til at en del andre sektorer som material, shipping og finans også går godt – og gjør Oslo Børs mer attraktiv enn andre børser.

– Den underliggende grunnen til taktskiftet er at en del av de sektorene som vekter tungt er sykliske, men det man glemmer da er tilbudssiden. Jeg tror at man undervurdere markedsbalansen i en del industrisegmenter fremover, legger Hauge til.

Han har troen på oppdrettsselskapet Måsøval, Subsea 7-aksjen og elektronikkprodusenten Kitron, hvor underliggende vekstdrivere motvirker eventuelt svekket konsumentetterspørsel.

