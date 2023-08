Artikkelen fortsetter under annonsen

Pilene har pekt nedover på Oslo Børs i halvannen uke nå, og etter litt nøling på morgenen falt hovedindeksen onsdag.

Investorene sendte hovedindeksen ned 0,6 prosent, og det var lite hjelp å få av oljeprisen, som er på vei ned for tre dag på rad. Ved børsslutt omsatte nordsjøoljen (brent spot) for under 83 dollar fatet.

Likevel var det optimisme å spore blant lakseaksjene – både Mowi, Salmar og Lerøy steg i løpet av handelsdagen.

Oppdrettsselskapet Mowi la også frem rekordresultater onsdag morgen, og solide utbytter til eierne, og aksjen steg 2,9 prosent. Tross de gode resultatene varsler selskapet nå søksmål mot staten på grunn av lakseskatten.

Salmar steg 1,5 prosent, mens Lerøy Seafood steg 6,3 prosent.

Forsyningsrederiet Dof Group, som la frem resultater tirsdag kveld, falt 0,7 prosent. Selskapet var i praksis konkurs og har nylig vært gjennom en omfattende restrukturering, noe investorene synes å sette pris på, i hvert fall ved børsåpning. Meglerhuset Arctic Securities oppjusterte sin anbefaling av Dof-aksjen onsdag morgen til 55 kroner.

Flere selskaper la frem resultater før børsåpning onsdag. Ladeselskapet Zaptec leverte nok et rekordresultat, og melder samtidig om en solid ordrereserve tross makroøkonomiske utfordringer. Zaptec-aksjen steg 11,4 prosent.

Bergenbio rapporterte på morgenen at underskuddene er nesten halvert, og markedet belønner kvartalsrapporten med å sende aksjen ned 11 prosent.

Se ellers siste nytt fra markedene i DN Investor:

Venter på Fed og «verdens heteste aksje»

Rentefrykt har preget verdens børser de siste ukene, men inflasjonsforventningene har ikke forverret seg, noe som kan være positivt for børsene. Gårsdagens norske bnp-tall, som viste at presset i økonomien avtar, antyder at rentetoppen er nådd, i hvert fall nesten.

Amerikanske investorer tok en fot i bakken tirsdag i påvente av nye signaler fra den amerikanske sentralbanken Fed om renter og inflasjon, og de ledende amerikanske børsindeksene endte marginalt ned.

Alles øyne er nå rettet mot sentralbanktoppmøtet i Jackson Hole som starter torsdag, og nye signaler fra Fed-sjef Jerome Powell.

Det er også knyttet stor spenning til resultatfremleggelsen fra teknologiselskapet Nvidia onsdag. Selskapet anses som sentralt i utviklingen av kunstig intelligens, og omtales i markedet nå som «verdens heteste aksje». Blant spørsmålene man håper å få svar på onsdag kveld er om aksjen er overpriset, eller om den skal fortsette å stige.

På de asiatiske børsene var det rolig natt til onsdag. Oljeprisen åpnet nokså uendret, men prisen på nordsjøolje falt bratt utover formiddagen, til under 83 dollar fatet.