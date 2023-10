Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter å ha innledet uken med betydelig oppgang på halen av en kraftig oljeprisoppgang som følge av Hamas' angrep på Israel, snudde det rundt på Oslo Børs onsdag.

Hovedindeksen endte ned 0,2 prosent i takt med at oljeprisen også har kommet ned fra hoppet tidligere i uken.

Torsdag stiger hovedindeksen om lag 0,1 prosent fra start.

Equinor vaker rundt null i åpningsminuttene, mens Aker BP var ned en halv prosent. Frontline steg mest av tungvekterne med en oppgang på nesten to prosent. XXL faller på sin side tre prosent etter en oppgang på 60 prosent onsdag, da det ble kjent at en britisk retailgigant har kommet inn på eiersiden.

Rentefall

Etter flere uker med høye rentenivåer i USA har både to- og tiårsrenten denne uken kommet markant ned.

Før onsdagens «mindre haukete» rentereferat hadde flere Federal Reserve-topper uttalt i diverse fora at de siste måneders høye renter kan virke innstrammende i seg selv, og at det dermed kan bli unødvendig med nok en renteheving fra sentralbanken i november.

I skrivende stund ligger toårsrenten på rundt 4,98 prosent, mens tiårsrenten er på rundt 4,54 prosent. Begge er dermed på sitt laveste siden midten av september, men fortsatt på historisk svært høye nivåer.

Også i Norge har rentene kommet ned denne uken og falt ytterligere onsdag. Torsdag morgen fortsatte fallet.

Rente- og valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken Capital Markets sier det er blitt gjort en reprising i det norske rentemarkedet.

– Internasjonalt har det vært et fall i lange renter denne uken, som riktignok kommer etter kraftig oppgang. Toppen er blitt tatt litt av.

Grunnen til det mener Knudsen er inflasjonstall som ble langt lavere enn ventet, men også det plutselige fallet i USA.

– Gjennomslaget fra internasjonale renter, særlig dollarrenter, er stort for norske renter. Skal man hekte utviklingen på noe vil jeg si at det både er det som skjer internasjonalt, men også at oppjusteringen fra forrige rentebane nå blir priset ned.

Da sentralbanksjef Ida Wolden Bache la frem rentebeslutningen i slutten av september ble Norges Banks prognoser for fremtidig rentenivå løftet nok en gang. Hun varslet da at rentetoppen trolig ikke er nådd og viste til høyere lønnsvekst og høy prisvekst over lengre tid som hovedgrunner til hvorfor rentebanen ble oppjustert.

Samlet sett mener Knudsen at bevegelsene i rentemarkedet er et uttrykk for usikkerhet for tiden fremover.

– Det er oppsideoverraskelser på enten nominelle størrelser som pris- og lønnsvekst eller i realøkonomien som markedet priser inn. Man må ha en premie på sannsynligheten for at det kan skje. Det særnorske fallet onsdag kan ses på som en forsterket reaksjon på hva Norges Bank tenker om det riktige nivået for den norske styringsrenten på noe lengre sikt.

Inflasjonstall fra USA

Det globale finansmarkedet retter torsdag blikket mot USA, der det legges frem inflasjonstall for september klokken 14.30 norsk tid.

På forhånd er det ventet en oppgang fra august til september på 0,3 prosent både for total- og kjerneinflasjon, ifølge en sammenstilling av prognoser innhentet av Bloomberg. På årsbasis ventes det at totalinflasjonen steg 3,6 prosent fra september i fjor til september i år, mens kjerneinflasjonen ventes til 4,1 prosent på årsbasis, etter en takt på 4,3 prosent i august.

Meglerhuset SEB tror kjerneinflasjonen har steget 0,2 prosent på månedsbasis i september og viser til at prisene for bruktbiler er ventet å ha falt forrige måned. Det viser samtidig til at fallet for kortsiktige indikatorer, som produsentpriser og andre temperaturmålere, har dempet seg de siste månedene.

– Fortsatt fall i kjerneinflasjonen vil være en lettelse for Fed og støtte opp om vår prognose om at Fed er ved veis ende hva gjelder oppgangen i styringsrenten.

Magne Østnor i DNB Markets venter heller ingen oppsideoverraskelse fra dagens inflasjonstall. Økonomen har i likhet med SEB en prognose om en månedsøkning på 0,2 prosent for kjerneinflasjonen, noe som vil trekke årstakten ned til fire prosent.

– Selv om det største inflasjonssjokket har avtatt i takt med at flaskehalsene har sluppet taket og energipriser har falt, er inflasjonen fortsatt høy. At også inflasjonsforventningene virker å bite seg fast på høye nivåer er imidlertid en klar bekymring for sentralbankene, skriver han i en morgenrapport.

