Hovedindeksen på Oslo Børs endte ned 1,81 prosent torsdag til 1282,8 poeng, etter en forsiktig oppgang på 0,3 prosent onsdag og solid oppgang både mandag og tirsdag. Hele oppgangen fra tidligere i uken er dermed borte, og vel så det.

Oljeprisen falt videre og nærmest kollapset på ettermiddagen med nesten tre dollar og spotprisen for nordsjøolje ligger torsdag ettermiddag på vel 78 dollar per fat. Nedgangen er betydelig siden 2023-toppen, i slutten av september, på 94 dollar.

Hovedårsaken til oljeprisfallet er nye tall fra USA som viser at oljelagrene stiger. Samtidig er det knyttet usikkerhet til etterspørselen fra Kina.

Oljeprisfallet bidro til at sektorindeksen for energi på Oslo Børs endte ned over tre prosent. Børstungvektere som Equinor og Aker BP falt begge rundt tre prosent, mens Subsea 7 endte ned 4,71 prosent. Blant de 25 største selskapene på Børsen hadde kun tre oppgang torsdag.

Oppdrettsselskapene sliter også, og Lerøy-aksjen sluttet ned 3,41 prosent. Men Ice Fish Farm ble dagens børsvinner med en oppgang på 14,8 prosent.

Oljeserviceselskapet Subsea 7 falt etter å ha lagt frem tall for tredje kvartal, mens Argeo er ned halvannen prosent. Sistnevnte meldte om en inntektsøkning på 658 prosent i tredje kvartal, fra 6,5 millioner kroner i fjor til 49,3 millioner kroner i år.

De europeiske børsene preges torsdag ettermiddag av nedgang på de aller fleste ledende børsene, med unntak av den tyske Dax-indeksen som stiger knapt en halv prosent.

I Asia falt særlig de kinesiske børsene natt til torsdag. Det kan her tyde på at analytikerne har hatt litt for høye forventninger til toppmøtet mellom presidentene Joe Biden og Xi Jinping.

De amerikanske statsrentene har trukket noe oppover siden den oppløftende inflasjonsmålingen for oktober ble sluppet på tirsdag. Toårsrenten er på rundt 4,88 prosent, mens tiårsrenten ligger på rundt 4,49 prosent.

Borr vil betale utbytte

Borr Drilling, som la frem tall for tredje kvartal før åpning, steg 0,36 prosent. Rapporten for de tre siste månedene var oppløftende for riggselskapet. Inntektene endte på 192 millioner dollar , opp fra 108 millioner dollar i samme periode i fjor, viste den ferske rapporten.

Driftsresultatet var på 64 millioner dollar, opp fra fire millioner dollar, mens resultat før skatt var 15 millioner dollar, mot et underskudd på 50 millioner dollar i samme periode i fjor.

Ved utgangen av september var ordreboken på 1,86 milliarder dollar.

– Kvaliteten i ordreboken fortsetter å bedre seg, sa toppsjef Patrick Schorn i en melding.

Så langt i år har selskapet sikret 12 nye oppdrag og dermed bygget ordreboken med 728 millioner dollar til en implisitt rate på i snitt 161.500 dollar dagen.

Det har vært noen vanskelige år med oljekrise og gjeldsutfordringer. Men de siste månedene har det lysnet kraftig for Tor Olav Trøims Borr Drilling. Etter at det nylig refinansierte hele gjelden og samlet opp kontrakter med oljeselskaper, varsler selskapet nå sitt aller første utbytte. I første omgang blir det på fem cent per aksje, betinget av godkjennelse fra en ekstraordinær generalforsamling som skal avholdes 22. desember.

Tidligere enn ventet

I en analyse skriver Pareto at utbyttet er moderat, men at det kommer tidligere enn ventet.

«Et (moderat) utbytte var ventet, men størrelsen og timingen var usikker. Dette er litt tidligre enn vi hadde lagt til grunn,» skriver meglerhusets analytikere, og påpeker at det årlige utbyttet i 2024 kan bli på over en halv milliard kroner dersom de kvartalsvise utbetalingene opprettholdes på dette nivået.

Det tilsvarer en såkalt yield på 3,1 prosent, altså utbyttet som andel av aksjeprisen, og Pareto venter at det vil forbli beskjedent i noen år fremover. Men det er en «klar intensjonserklæring» fra selskapet, understreker Pareto.