Hovedindeksen på Oslo Børs falt 1,1 prosent på ukens første handelsdag, etter en nedtur på 0,8 prosent i forrige uke.

Spotprisen på nordsjøoljen brent, en sentral referansepris for oljehandel verden over, falt gjennom dagen og lå på rundt 78,8 dollar ved handelsslutt på Børsen.

Oljeselskapene Equinor, Aker BP og Vår Energi endte alle ned mellom 2,7 og 3,4 prosent. Blant de 25 tungvekterne var det Tomra som steg mest, med en oppgang på 3,3 prosent, mens Nel steg 2,5 prosent.

Markedet har ikke helt latt seg overbevise av de frivillige kuttene oljekartellet Opec+ annonserte forrige uke, der Saudi-Arabia ledet an med en forlengelse av sitt kutt på én million fat til utgangen av første kvartal.

Hos landene utenfor Opec har produksjonen økt solid den siste tiden, med tungvekteren USA på rekordnivåer. Samtidig har utsiktene til oljeetterspørselen dempet seg.

– Tradere vil trolig være varsomme gitt uenigheten i Opec og økende produksjon utenfor Opec, sier strateg Charu Chanana i Saxo Capital Markets til Bloomberg.

Får milliardavtale – aksjen faller

Like før børsåpning kom det en melding om at Kongsberg Naval Services as, et selskap eid av Kongsberg Maritime og Kongsberg Defence & Aerospace (begge eid av Kongsberggruppen), er tildelt en strategisk rammeavtale med Forsvarsmateriell for driftsstøtte, vedlikehold og levetidsforlengende tjenester på Norges fregatter.

Avtalen har en totalverdi opptil 17 milliarder kroner for tjenester levert ut levetiden – antatt frem til 2040.

Kongsberg-aksjen falt til slutt rett over fire prosent. Aksjen er fortsatt opp rundt 14 prosent så langt i år.

Da Kongsberggruppen la frem resultater for tredje kvartal i oktober var ordrereserven på 69,2 milliarder kroner etter en ordreinngang på 11,3 milliarder for kvartalet.

Flere faller

Mandag morgen kom Norsk Titanium med en melding om at det skal hente 225 millioner kroner gjennom en fortrinnsrettsemisjon. Godt over halvparten av emisjonen er garantert for av noen av de eksisterende aksjonærene. Selskapet har over lengre tid jobbet med en finansieringsløsning.

Tegningskursen vil foreslås av styret dagen før ekstraordinær generalforsamling den 9. januar, ifølge meldingen. Aksjen faller 20 prosent mandag.

Havila Kystruten faller litt under ti prosent etter at selskapet fredag kveld la frem tall for årets tredje kvartal. Rederiet tapte 297 millioner kroner før skatt, nesten tre ganger så mye sammenlignet med samme kvartal året før. Driftsinntektene økte fra 134 til 226 millioner.

Venter rentekutt

November ble en knallsterk måned på internasjonale børser, med en oppgang på nær ni prosent for det amerikanske aksjemarkedet, målt ved den brede S&P 500-indeksen. Oppgangen har blant annet vært drevet av fallende markedsrenter.

Det er bred enighet om at amerikanske Federal Reserve er ferdig med rentehevingene for denne gang. I rentemarkedet prises det sågar inn rentekutt på løpende bånd neste år, med over 50 prosent sannsynlighet for at det første kuttet kan komme allerede i mars.

Markedet ser størst sannsynlighet for at styringsrenten vil ligge mellom 4,0-4,25 prosent ved utgangen av 2024, som innebærer et kutt på 1,25 prosentpoeng fra dagens renteintervall på 5,25-5,5 prosent.

Det viktigste makrotallet denne uken blir trolig «non-farm payrolls», den amerikanske arbeidsmarkedsstatistikken for november måned, som blir offentliggjort fredag. Disse tallene er så betydningsfulle at de gjerne omtales som «månedens viktigste tall».