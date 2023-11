Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,8 prosent mandag, og utover dagen løftet tungvekterne seg.

Equinor steg 1,5 prosent, mens Aker BP og Telenor steg henholdsvis 2,2 prosent og 1,4 prosent.

Oljeprisen har hentet seg markant inn gjennom dagen med en oppgang på 0,5 prosent ved endt handelsdag. Fatprisen er igjen over 81 dollar.

Statsrentene i USA har samtidig trukket oppover de siste dagene. Toårsrenten har igjen krøpet over fem prosent, til rundt 5,06 prosent, mens tiårsrenten har steget om lag 15 basispoeng siden før helgen og ligger nå på rundt 4,64 prosent.

Oppjusterer

Før handelsstart ble det klart at tre meglerhus – Fearnley Securities, ABG Sundal Collier og Pareto Securities – alle har oppjustert sine kursmål på Dof-aksjen.

Førstnevnte øker fra 59 til 73 kroner, mens ABG Sundal Collier setter sitt kursmål til 75 kroner (tidligere 70) og Pareto setter opp sitt mål fra 62 til 72 kroner. Alle meglerhusene har en kjøpsanbefaling på aksjen.

De nye kursmålene er alle mellom 30 og 40 prosent høyere enn dagens kurs på 53,7 kroner. Aksjen steg to prosent.

Oppjusteringene kommer etter at Dof la frem tredjekvartalstall før helgen, der det ble klart at selskapet økte sine anslag for bruttoinntjening (ebitda) for 2023.

– Nok et solid kvartal fra Dof med bedre enn ventet ebitda og helårsguiding økt tilsvarende. Ingen eksplisitt guiding gitt for 2024, men ordrereservedekningen gir støtte, og vi øker ebitda-estimatene med rundt tre prosent, som gjenspeiler fortsatt bedre resultater innenfor subsea IMR-segmentet. Fartøy- og servicemarkedene er fortsatt sterke, noe vi forventer at de kommende kontraktene fra Petrobras vil reflektere, spesielt for PLSVene, skriver Pareto i en oppdatering, gjengitt av TDN Direkt.

Carnegie fastholder en kjøpsanbefaling på Dof Group med kursmål 80 kroner, mens DNB Markets gjentar kjøp med kursmål på 70 kroner, ifølge oppdateringer mandag, skriver nyhetsbyrået videre.

Oljeserviceselskapet økte inntektene til 3,4 milliarder kroner i tredje kvartal, og fikk et driftsresultat på 889 millioner kroner. Bruttoresultatet (ebitda) endte på 1,3 milliarder kroner, mens ordreboken økte til 22,3 milliarder kroner.

Siden reintroduksjonen på børs i slutten av juni i år har Dof-aksjen steget 49 prosent. Selskapet verdsettes til 9,5 milliarder kroner på Oslo Børs.

I forbindelse med kapitalinnhentingen før sommeren ble det solgt aksjer i «nye» Dof for 28 kroner. Det er Eksfin som er største eier med 8,35 prosent av aksjene, foran John Fredriksen (fem prosent) og Arne Blystad (3,25 prosent).

Flere resultater

Etter resultatkjøret som har preget aksjemarkedet de siste ukene nærmer nå rapporteringen for tredje kvartal seg slutten. Denne uken er Lerøy Seafood Group, Rec Silicon og Grieg Seafood blant selskapene på Børsen som legger frem tall for de siste tre månedene.

Ellers kommer det inflasjonstall for oktober fra både Sverige og USA på tirsdag, mens Norges Banks forventningsundersøkelse for fjerde kvartal legges frem torsdag.

Særlig følges det nøye med på inflasjonstallene fra USA, som blir et av de viktigste nøkkeltallene før Federal Reserves siste rentemøte for året, i desember. På forhånd er det ventet en uendret kjerneinflasjon på 4,1 prosent på årsbasis. Samlet inflasjon er ventet opp 0,1 prosent på månedsbasis, ifølge Trading Economics.