Artikkelen fortsetter under annonsen

Med første halvår av 2023 unnagjort venter markedet i spenning på resultater for andre kvartal som kommer på løpende bånd de neste ukene.

Hvor har bedriftene blitt rammet av stadig økte priser? Hvordan har selskapene håndtert svekket kjøpekraft blant kundene? Er det pessimisme som råder?

Dette er bare noen av spørsmålene som kan bli besvart i løpet av de neste ukene.

– Så langt har bedriftene klart å dytte kostnadsøkningene videre på kundene. Nøkkelen videre vil være om de fortsatt har evne til å sette opp prisene eller må kutte kostnader, sier sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank, og legger til:

– Vi må nesten håpe at bedriftene snart begynner å si opp ansatte. Så lenge det fortsatt er sånn at bedriftene klarer å holde på ansatte, betyr det at sentralbankene har rom til å fortsette med å sette opp rentene.

Shipping og finans

Først ut blant selskapene på Oslo Børs er rederiet Stolt-Nielsen, som har steget over 40 prosent på børs det siste året, men beskjedne fem prosent så langt i 2023.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I første kvartal økte likevel både inntekter, driftsresultat og nettoresultat markant fra samme kvartal i fjor, noe selskapet selv tilskrev blant annet høyere rater.

Rederiet legger frem sine andrekvartalsresultater torsdag morgen, før ABG Sundal Collier følger etter på fredag.

ABG har hatt det tøft

Meglerhuset måtte etter årets tre første måneder konstatere et fall på over 30 prosent for resultatet før skatt, som endte på 87,4 millioner kroner. På topplinjen falt inntektene med 12 prosent.

Det er liten tvil om at det siste halvannet året har vært utfordrende for meglerhuset, som så inntektene falle med 40 prosent i 2022. Euforien i finansmarkedene etter korona og i 2021 har avtatt, og bare det siste kvartalet har vi vært vitne til en håndfull kraftig rabatterte emisjoner på Oslo Børs – i tillegg til langt færre transaksjoner.

For ABG slår den lavere aktiviteten direkte inn på inntjeningen.

Håper på høyere ledighet

Leif-Rune Rein, investeringsdirektør i Nordea Liv, mener situasjonen ser relativt lik ut som ved inngangen til forrige rapporteringssesong.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Da var det ventet et fall på 5,1 prosent, mens det endte på 0 prosent. Nå er det også ventet et fall, denne gangen på 5,7 prosent. Hvis det overrasker på samme måte som sist kan det være det blir et lignende utfall.

Investeringsdirektør Leif-Rune Rein i Nordea Liv er spent på hva rapporten om amerikansk sysselsetting kommer til å si nå på fredag. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Johansen tror sjansen for en hard landing, altså en kraftig økonomisk nedgang, øker så lenge rentene forblir høye.

– Høyere renter virker, men effekten har vist seg å ta lengre tid i denne syklusen. Det har ikke bare å gjøre med at arbeidsledigheten har holdt seg lav, men i mange land er det blitt ført en ekspansiv pengepolitikk samtidig som at sentralbankene har strammet til, sier han og peker i tillegg på at høyere renter har gjort at bruktboligmarkedet spesielt i USA har stoppet helt opp.

På fredag denne uken kommer også det amerikanske sysselsettingstallet, ofte kalt «månedens viktigste tall». Investeringsdirektør Rein venter seg en sterk rapport, om ikke like sterk som i juni, da analytikere over hele verden ble svært overrasket over de 339.000 jobbene som ble skapt i mai.

– Nå er det ventet et tall på 225.000, som også er sterkt. Det er ikke noen stor avkjøling i arbeidsmarkedet, og bekrefter bildet av at det foreløpig går sterkere enn ventet.

Rein forklarer at det amerikanske arbeidsmarkedet fremdeles er overopphetet og håper at det roer seg noe fremover, så rentehevingene ikke fortsetter i samme tempo.

Labert på Børsen

Når handelen åpner mandag morgen tar markedet fatt på tredje kvartal av 2023, et kvartal som de siste ti årene har gitt blandet utvikling.

Det beste tredje kvartalet de siste ti årene kom i 2017, da hovedindeksen på Oslo Børs steg 12 prosent, mens det svakeste tredjekvartalet i samme periode ga en negativ avkastning på 7,5 prosent i 2015. Det skal nevnes at tredje kvartal inneholder en sommerperiode der handelsvolumet tradisjonelt er lavere enn på andre tider året.

2023 har hittil vært et blandet år på Oslo Børs, der hovedindeksen til slutt endte første halvdel med en oppgang på 2,1 prosent. Det har imidlertid vært svært opp og ned, der bunnpunktet kom i slutten av mars da hovedindeksen hadde falt nesten fire prosent for året.

Andre kvartal endte på sin side med en oppgang på 1,7 prosent. Sett bort fra 2022, da Russlands invasjon av Ukraina satte en støkk i det globale finansmarkedet, ble andre kvartal 2023 det svakeste siden 2019. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.