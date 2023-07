Artikkelen fortsetter under annonsen

På ukens andre handelsdag falt hovedindeksen 0,1 prosent ved åpning, men snudde raskt rundt til en oppgang på rundt 0,2 prosent en halvtime etter start.

Både Equinor og DNB steg 0,4 prosent, mens PGS falt over én prosent.

Equinor er som vanlig mest omsatt fra start og er ned 0,3 prosent, mens DNB stiger 0,5 prosent.

Link Mobility stiger 5,5 prosent etter meldinger om at it-selskapet utvider samarbeidet med tungvekterne Meta og Microsoft. Ifølge meldingen er selskapet nå nå en av Metas utvalgte leverandører for meldingstjenesten WhatsApp.

Ellers begynner resultatsesongen denne uken med rederiet Stolt-Nielsen i front. Aksjen endte ned nær syv prosent mandag etter at det varslet en tapsavsetning på 155 millioner dollar i andre kvartal. Kvartalsrapporten ventes torsdag denne uken.

Helligdag i USA

Finansmarkedene i USA holdes stengt tirsdag grunnet landets nasjonaldag. Gårsdagens handel endte med en svak oppgang på 0,1 prosent i snitt blant Wall Streets toneangivende indekser. I Asia endte Nikkei 225 ned over én prosent, samtidig som indeksen Hang Seng steg med 0,5 prosent. CSI 300 endte relativt uendret.

Tross mandagens nyhet om at Saudi-Arabia forlenger produksjonskuttet og Russland kutter i eksporten, ligger oljeprisen flatt tirsdag morgen. Ett fat nordsjøolje handles til 74,8 dollar, og er nær uendret fra gårsdagens handel.

Et fat handles nå for 75 dollar fatet, hvilket er en nedgang fra mandagens nivåer.

I tillegg til at resultatsesongen nå er i gang, ventes det en rekke spennende nøkkeltall denne uken.

Onsdag kommer norske boligpriser for juni, samt referat fra Feds rentemøte i juni.

Torsdag kommer tall for den amerikanske tjenestesektoren.

Fredag er det duket for bnp-tall fra både norsk og svensk økonomi, før USAs non-farm payrolls, også kjent som månedens viktigste tall, presenteres klokken 14.30.

Bra børsmåned, historisk sett

Dersom man lar seg navigere etter historien, vil juli måned gi stigende børsverdier. Det skriver CNBC.

Måneden har vært den beste i året for begge de amerikanske indeksene S&P 500 og Nasdaq hvert år siden 2009 og den nest beste børsmåneden for Dow Jones.

S&P har hatt en gjennomsnittlig stigning på 3,29 prosent i juli siden 2009 og Nasdaq på 4,1 prosent i samme tidsrom.