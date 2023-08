Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,8 prosent på månedens siste handelsdag, og endte dermed juli med en oppgang på 2,54 prosent. Så langt i år har Børsen steget 4,7 prosent.

Med sommeraktivitet i aksjemarkedet, ofte forbundet med lavere likviditet og dermed større svingninger, ble juli likevel årets tredje beste måned, slått av april da hovedindeksen steg 2,75 prosent. Årets beste måned så langt var februar, da hovedindeksen steg 3,8 prosent.

I juli ble det seismikkselskapet TGS som falt mest blant selskapene på hovedindeksen, med en nedgang på 14,84 prosent. Deretter fulgte Aker Horizons og XXL med kursfall på 14,3 og 14,05 prosent.

Den desiderte vinneren i juli ble Hexagon Composites, som steg over 40 prosent i måneden som straks er over. Sluttkursen på 30,5 kroner er imidlertid det samme nivået som aksjen var for knappe tre måneder siden, og over 20 prosent ned fra toppen i mars. Scatec og PGS ble de to andre vinnerne i juli. Begge steg 19,2 prosent.

Blant tungvekterne var det Frontline som steg mest mandag, med en oppgang på nesten seks prosent. Dof-aksjen steg på sin side 3,5 prosent etter at flere meglerhus kom med kjøpsanbefalinger gjennom dagen.

Medvind

Mandag offentliggjorde Norges Bank sine valutatransaksjoner for august. Sentralbanken holder kronesalget uendret fra juli, med et kronesalg på én milliard kroner per dag i august.

Kronekursen har tidligere reagert relativt kraftig når sentralbanken har annonsert sine valutatransaksjoner.

Kronesalgene har av noen blitt trukket frem som en av grunnene til at den norske valutaen har svekket seg betydelig mot flere av våre handelspartnere de siste månedene.

Etter Norges Bank slo til med en dobbel renteheving i juni, var det store svingninger i den norske kronen. I løpet av juli har kronen hatt medvind, mandag koster én euro koster 11,18 kroner.

For én dollar må man ut med 10,1 kroner.

Avsluttet sommerens travleste børsuke

Nøkkelindseksene på Wall Street steg markant fredag forrige uke, og avsluttet med det sommerens travleste børsuke i USA. Uken har inneholdt mange hundre kvartalsresultater og et viktig Fed-rentemøte. Fredagens nyheter om at inflasjonen er i ferd med å kjøles ned, tente investeringslysten i New York.

Ved endt handelsdag så det slik ut:

Indeksen S&P 500, som har som mål å fange hele aksjeuniverset, steg omkring én prosent.

Industriselskapenes indeks, Dow Jones Industrial Average, ble løftet 0,5 prosent.

Tek-børsen Nasdaqs Composite-indeks hoppet 1,9 prosent.

Også i det norske markedet har resultatrushet roet seg, men markedet venter fortsatt på kvartalsrapporter fra flyselskapet Norwegian og flere lakseselskaper, deriblant Salmar.

