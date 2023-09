Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter en oppgang på 0,28 prosent torsdag, endte hovedindeksen opp 0,86 prosent for august da månedens siste handelsdag ble rundet av.

Så langt i år har hovedindeksen hatt en svakere månedsutvikling kun ved tre andre anledninger: i januar (+0,54%), mars (-3,82%) og mai (-2,27%).

Til sammenligning endte alle de tre toneangivende indeksene på Wall Street i minus i august. Verst ble det for tek-tunge Nasdaq som fikk sin svakeste måned så langt i år, samtidig som at markedet i større og større grad har begynt å stålsette seg for en lengre periode med høyere renter.

Den brede Stoxx Europe 600-indeksen falt på sin side 2,8 prosent i måneden som nettopp er ferdig.

Hovedindeksen på Børsen steg 0,81 prosent på den første handelsdagen i september. Oljeprisen var opp rundt 1,6 prosent til drøye 88 dollar fatet ved børsslutt.

Vinnerne og taperne

På listen over vinnerne på hovedindeksen på Oslo Børs i august er det Hexagon Composites som troner øverst, med en kursoppgang på 24,5 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har ikke kommet mange nyheter fra selskapet i måneden som var, utenom rapportering om andrekvartalstall og tilbakekjøp av egne aksjer.

Wallenius Wilhelmsen, som steg 22,6 prosent, hadde den nest beste utviklingen i august. Selskapet nøt godt av blant annet høye fraktrater i andre kvartal, fremgikk det av kvartalsrapporten som ble lagt frem i midten av august. I løpet av måneden har rederiet også utstedt nye obligasjoner og inngått nye kontrakter.

På tredjeplass er nok et rederi, BW LPG, med en oppgang på 18,9 prosent.

I andre enden av listen er det Autostore-aksjen som hadde den desidert største nedgangen blant selskapene på hovedindeksen i august.

Fallet på 27,9 prosent denne måneden har barbert vekk nesten hele oppgangen for aksjen så langt i år, og har i all hovedsak kommet etter at selskapet la frem kvartalstall 17. august. Frem til da hadde Autostore steget over 27 prosent fra årsskiftet, men i tiden etter er det gått mer eller mindre rett ned.

I rapporten meldte selskapet om nok en rekord på topplinjen, men ble straffet knallhardt på bakgrunn av blant annet et fall i ordreinngangen. Siden fremleggelsen av andrekvartalsrapporten har selskapet falt over 20 prosent.

Ellers falt både Aker Carbon Capture og Crayon rett over 20 prosent. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.