Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdagen ble en mørk børsdag for flere. Hovedindeksen på Oslo Børs falt 1,6 prosent, blant annet etter et oljeprisfall på rundt én prosent. Oljeprisen dukket på et tidspunkt under 90 dollar fatet, men innhentet i løpet av ettermiddagen seg noe.

DNB la på morgenkvisten frem tall for tredje kvartal. DNB slo analytikernes estimater med et resultat før skatt på 13,2 milliarder. Banken fikk netto renteinntekter på 15,7 milliarder, som var noe svakere enn analytikerne hadde ventet.

Aksjen falt raskt rundt seks prosent, og ble der utover dagen. Det endte opp med et kursfall på syv prosent og største børsfall for DNB.

Tapsavsetningene var på under én milliard kroner. Banken har utlån på 238 milliarder til næringseiendom – en sektor som er under hardt press som følge av renteoppgangen – men her var tapsavsetningene på bare 98 millioner.

DNB-aksjen var før dagens tall på all-time high. DNB har en børsverdi på drøye 320 milliarder og er Oslo Børs' nest mest verdifulle selskap bak Equinor.

I en oppdatering torsdag skriver Arctic-analytiker Roy Tilley at det åpenbart er et sterkt kvartal med 16,3 prosent avkastning på egenkapitalen og bedre enn ventet resultat per aksje.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men han påpeker at bankens netto renteinntekter var lavere enn ventet og at tapsavsetningene var høyere enn ventet – og at DNBs nordiske konkurrenter har overraket positiv på disse to forholdene.

Nordea og Okea

Storbanken Nordea var også ute med tall for tredje kvartal torsdag morgen. Konsernet fikk netto renteinntekter på 1,9 milliarder euro, opp fra 1,4 milliarder euro året før. Det tilsvarer rundt 22 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Torsdag steg Nordea-aksjen marginalt fra start på Helsinki-børsen.

Oljeselskapet Okea er også ute med en talloppdatering før kvartalsrapporten som slippes neste uke. I tredje kvartal fikk selskapet en omsetning på 2,1 milliarder kroner, opp fra 1,7 milliarder året før.

Okea varsler samtidig nedskrivninger på 450–500 millioner kroner knyttet til Yme-feltet. Etter skatt utgjør nedskrivningene 100–110 millioner kroner. Aksjen falt to prosent fra start torsdag.

Mer rentesjokk

Det brede aksjemarkedet er for tiden preget av geopolitisk uro og økte renter. Renten på amerikansk statsgjeld med ti års løpetid, som gjerne omtales som verdens viktigste rente, ligger nå like under fem prosent. Tiårsrenten er på sitt høyeste nivå siden 2007.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den tiårige realrenten, som justerer for forventet årlig inflasjon, har økt fra minus én prosent til 2,5 prosent på bare et par år. Dette betyr at den reelle prisen på kapital har steget dramatisk, uten at det så langt har fått store konsekvenser hverken for økonomien eller aksjemarkedet totalt sett. Grønne aksjer og vekstselskaper har riktignok fått kjørt seg.

Asia-børsene faller markant torsdag morgen med en nedgang på 1,9 prosent for Tokyo-børsen og 2,3 prosent for Hongkong-børsen. Dette skjedde timer etter Wall Street stengte og S&P 500-indeksen falt med over 1,3 prosent på grunn av rentefrykt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.