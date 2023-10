Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter en oppgang på en drøy prosent torsdag nådde hovedindeksen nok en toppnotering på 1308,5 poeng ved stengetid på ukens nest siste handelsdag. Fredag fortsatte oppgangen, om enn forsiktig med 0,18 prosent, og hovedindeksen steg dermed igjen til nye høyder.

Ellers i Europa har børsene falt på bred basis, med unntak av København-børsen.

Oppgangen på Oslo Børs kommer etter at oljeprisen har steget mer enn tre prosent fredag.

Equinor steg halvannen prosent, mens Frontline steg mer enn tre prosent. Western Bulk falt mer enn åtte prosent etter å ha kommet med resultatvarsel tidligere på morgenen, mens Edda Wind steg drøye en prosent etter at John Fredriksen flagget en eierandel på over 20 prosent av selskapet.

Resultatsesongen er i gang

Meglerhuset ABG Sundal Collier sparket fredag i gang resultatsesongen da det la frem tall for tredje kvartal.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Rapporten viste inntekter på 356 millioner kroner i perioden, en økning på 18 prosent fra i fjor, men ned 36 prosent fra rekordåret 2021. Aksjen var omtrent uendret fredag.

Siden årsskiftet har ABG omsatt for 1,16 milliarder og tjent 189 millioner kroner før skatt. I rapporten omtaler konsernsjef Jonas Ström tredje kvartal som et sesongmessig lavpunkt.

Les også: Britiske konkurransemyndigheter godkjenner Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard

I fravær av børsnoteringer – som det har vært ekstremt få av siste halvannet år – har ABG tjent på innhenting av egenkapital og gjeld, samt oppkjøp og fusjoner. ABG har blant annet bistått riggselskapet Seadrill og oljeselskapet Vår Energi i milliardtransaksjoner.

Svensk inflasjon

Før handelsstart kom det også ferske tall fra Sveriges statistikkbyrå som viste at prisveksten i nabolandet var på 6,5 prosent i september. På månedsbasis var prisveksten 0,5 prosent.

Les også: Svensk inflasjon høyere enn ventet

På forhånd var det ventet en årstakt på 6,3 prosent og en oppgang på 0,3 prosent på månedsbasis. I august var den årlige prisveksten på 7,5 prosent.

KPIF, som er prisvekst med faste rentekostnader, steg 4,0 prosent på årsbasis og 0,4 prosent på månedsbasis. Også dette var høyere enn estimatene.

– En bred prisvekst i september motvirkes blant annet av fortsatt fallende elektrisitetspriser, sier Mikael Nordin i SCB i en pressemelding.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.