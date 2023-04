Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs falt totalt 1,2 prosent tirsdag, og hvisket dermed ut oppgangen fra mandag.

Parallelt med dette har oljeprisen falt nær to prosent siden midnatt.

Fra morgenen av rullet det inn flere nye kvartalstall, i det som er en av de mest hektiske resultatukene ved Oslo Børs.

Eiendomsselskapet Entra var blant disse, og kunne melde om leieinntekter på 872 millioner kroner i første kvartal. Det var noe under Bloomberg-estimater som ventet en omsetning på 873,7 millioner kroner. Aksjen falt markant fra start, men hentet seg inn til en samlet nedgang på 0,8 prosent ved børsstenging.

Resultatet før skatt endte på minus 70 millioner kroner, mot et overskudd før skatt på 3,6 milliarder kroner i fjor. Underskuddet kan forklares med nedjusteringer av eiendomsverdier.

Chip-produsent faller etter negativ analyse

Nordic Semiconductor falt på sitt meste nær seks prosent etter at Sparebank 1 Markets meldte at det nedjusterer kursmålet fra 130 kroner til 75 kroner i en analyse mandag ettermiddag. Meglerhuset anbefaler videre salg av aksjen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Vi mener selskapet er satt for en negativ perfekt storm med fortsatt fallende etterspørsel, fallende bruttomarginer og valutamotvind som vil skvise ebitda-marginer», skriver meglerhuset.

Fasit ved børsstenging var en nedgang på 3,3 prosent.

I forrige uke kom chip-produsenten med resultater for første kvartal. Fasiten viste en omsetning på 145,2 millioner dollar og et resultat før skatt på 8,4 millioner dollar. På forhånd var det ventet en omsetning på 150,9 millioner dollar og et driftsresultat på drøyt ti millioner dollar, ifølge Bloomberg-estimater.

Også Yara-aksjen falt etter at samme meglerhus nedjusterte den kursmål fra 525 kroner til 500 kroner, tirsdag.

Meglerhuset er bekymret for at både absolutte volumer og tidspunktet for salg i første kvartal, men også for andre kvartal, potensielt kan påvirke realiserte priser. Gjødselgigantens kvartalstall er ventet fredag morgen denne uken.

Totalt falt aksjen 2,8 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Resultatbølge på Wall Street

Også i USA preges markedet denne uken av en rekke resultater. Fra og med i dag kommer det kvartalsrapporter fra selskaper som Alphabet, Microsoft, General Electric, Amazon og ExxonMobil.

Disse vil bli fulgt med argusøyne etter signaler om hvorvidt overskudd, inntekter eller etterspørsel har fått seg en knekk av de mange renteøkningene, eller om tallene bærer preg av at økonomien, og dermed etterspørselen, fremdeles durer videre på overraskende sterkt vis.

Mandag var imidlertid en rolig handelsdag med forholdsvis små utslag. Av den grunn endte den brede S&P opp 0,02 prosent industritunge Dow Jones opp 0,2 prosent, mens teknologitunge Nasdaq falt 0,3 prosent.

– Alle venter på resultatene fra tek-selskapene. Dette er en veldig, veldig travel resultatuke, så nå trår vi bare vannet, kommenterte Chris Harvey, sjefstrateg hos Wells Fargo Securities til CNBC.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.