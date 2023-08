Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,4 prosent onsdag, og den positive stemningen som har preget aksjemarkedet de siste dagene fortsetter.

Oljeprisen har igjen krøpet over 85 dollar fatet for nordsjøolje, og bidrar til optimismen på Børsen. Gassprisene har også steget markant denne uken.

Vil avvikle

Like før børsslutt meldte hydrogenselskapet Hyon, det minste selskapet på Oslo Børs, at det er ferdig med sin strategiske gjennomgåelse og vil foreslå for generalforsamlingen å avvikle selskapet. Hyon har en markedsverdi på rundt 12 millioner kroner.

Hyon startet en strategisk gjennomgåelse i juli og styret har jobbet med flere alternativer for finansiering, inkludert egenkapitalinstrumenter, gjeldsfinansiering, statsfinansierte forskningsprogrammer, strategiske partnerskap og annet. Styret har imidlertid ikke fått tilstrekkelig med håndfaste indikasjoner eller forpliktelser for en løsning som kan støtte fortsatt drift.

Selskapet har også sett på andre løsninger, men det har ikke ført frem.

Generalforsamlingen er ventet å bli avholdt 15. september.

– Selskapet har vært godt posisjonert til å levere høykapasitet hydrogenfyllesystemer til maritime sektor, men har vært satt under finansielt press som følge av forsinket utvikling og adopsjon av hydrogenløsninger generelt og i maritim sektor spesielt, sier styreleder Otto Søberg, som sier det er trist det ikke har vært mulig å oppnå noen gjennomførbare løsninger for å sikre fortsatt drift for selskapet.

Aksjen har falt 85 prosent hittil i år.

Aksje falt 42 prosent

Ellers steg olje- og gasselskapet Equinor 0,4 prosent, DNB endte omtrent flatt, olje- og gasselskapet Aker BP steg én prosent og tankrederiet Frontline falt nesten tre prosent.

Nekkar ble dagens vinner med en oppgang på rundt 21 prosent. Sportsutstyrskjeden XXL fulgte hakk i hæl med en oppgang på rundt 17 prosent.

Norsk Titanium falt 42 prosent etter å ha lagt frem resultater og oppdatering på finansieringssituasjonen.

Global børsoppgang

Aksjemarkedene internasjonalt fikk et løft etter sentralbanktoppmøtet i Jackson Hole i slutten av forrige uke. Investorene ble åpenbart beroliget av signalene fra Fed-sjef Jerome Powell om fortsatt stø kurs fremover.

På Wall Street steg børsene med halvannen prosent tirsdag kveld, igjen ledet an av teknologiselskapene. Svake makrotall bidro til lavere renter, noe som pleier å gi børsoppgang fordi det reduserer lånekostnadene og gjør aksjer mer attraktive enn å sette pengene i banken eller å kjøpe rentebærende papirer som statsobligasjoner.

Ny statistikk viser også at presset i det amerikanske arbeidsmarkedet avtar, og senere onsdag kommer nye sysselsettingstall som er ventet å bekrefte denne tendensen om en myk landing i det amerikanske arbeidsmarkedet. Forbrukertilliten i USA svekket seg mer enn ventet i forrige måned.

Det betyr at inflasjonspresset i USA og globalt er i ferd med å avta. Lavere inflasjon gir også sentralbankene større fleksibilitet, da de kan unngå eller utsette renteøkninger som ellers ville vært nødvendige for å kjøle ned økonomien.

«Det har gitt markedet håp om at rentehevingene i USA nærmer seg sluttfasen», skriver Kelly Chen i DNB Markets i sin morgenrapport onsdag.

Dette gir også håp og forventninger om at rentetoppen er nær også andre steder i verden, inkludert i Norge.

Rallyet på Wall Street smittet over på de asiatiske børsene i natt, der alle de ledende børsene steg.