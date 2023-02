Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg på det meste nesten tre prosent onsdag, og endte opp 2,50. Børsen er nå opp knappe to prosent for året, og bare tre-fire prosent fra rekordnoteringen fra slutten av mai i fjor på 1287 poeng.

Oljeprisen lå onsdag ettermiddag på drøyt 84 dollar fatet, omtrent uendret fra dagen før.

Børsoppgangen kom etter at en rekke selskaper før handelsstart la frem tall for fjerde kvartal og 2022 som helhet. Særlig børstungvekteren Equinor, som utgjør omtrent en fjerdedel av markedsverdien på Oslo Børs, bidro til å løfte hovedindeksen med en oppgang på nesten syv prosent.

Resultatrush

Et gjennomgående tema for mange av selskapene som så langt har rapportert om fasit for fjoråret er utbytter til aksjonærene. Da Børsens største selskap, Equinor, la frem tall onsdag morgen, fortsatte trenden.

Tale fra Powell

Utviklingen på Oslo Børs kommer etter markant oppgang for de ledende indeksene i USA tirsdag kveld norsk tid. Wall Street åpnet noe ned onsdag ettermiddag, uten at det ødela stemningen på Oslo Børs.

Flere medlemmer i den amerikanske sentralbanken, blant annet sentralbanksjef Jerome Powell, holdt tale tirsdag. Dette går inn under det viktige pengepolitiske verktøyet «forward guidance», der det gis signaler om hva sentralbanken tenker å gjøre i fremtiden. På denne måten kan Fed-medlemmene snakke markedsrenter og inflasjonsforventninger ned eller opp.

Et av lyspunktene for investorene var at Powell flere gangen gjentok at inflasjonen er på vei ned. Han sa at han tror inflasjonen vil komme ned på det langsiktige målet på rundt to prosent neste år.

Han la til at Fed venter at arbeidsmarkedet vil fortsette å være stramt en periode, og at de fleste økonomer vil si at for å få ned inflasjonen, trenger USA en viss oppmykning av arbeidsmarkedet. Men at den økonomiske situasjonen i dag er veldig ulik tidligere perioder.