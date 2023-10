Artikkelen fortsetter under annonsen

Snøen blåser rundt børsbygningen i hovedstaden, men investorene lar seg ikke surne. Hovedindeksen åpnet forsiktig opp i morgentimene, men hentet styrke utover dagen.

Men hovedindeksen endte opp kun 0,37 prosent, til 1268,5 poeng, etter en svak sluttspurt. Oljeprisen faller markant, og nordsjøolje omsettes mandag ettermiddag for 86,50 dollar fatet.

Belønnes etter kvartalstall

Oljeserviceselskapet Aker Solutions la mandag morgen frem tredjekvartalstall som viste en inntektsøkning til 14,3 milliarder kroner fra ti milliarder kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt endte på 1,1 milliarder kroner i tredje kvartal, mer enn en dobling fra fjorårskvartalet. Investorene belønnet Aker Solutions med en ganske heftig kursoppgang på 8,86 prosent.

Det nærmer seg børsnotering for konsulentselskapet Norconsult. Nå er de ute med en mulig prising. Norconsult vil utstede aksjer for mellom 19 og 23 kroner, hvilket innebærer en prising av selskapet fra 5,7 til 6,9 milliarder kroner.

Det lille selskapet Univid falt 36,9 prosent etter at Oslo Børs har besluttet å stryke selskapet fra handel på børsen. Selskapet mener det er blitt gjort en feil i prosessen og vil anke beslutningen fra Oslo Børs.

Mandagens børsvinner ble PCI Biotech Holdning som steg med 52,5 prosent.

Blant tungvekterne falt Kongsberg Gruppen med 5,74 prosent, mens PGS steg med 3,45 prosent.

– Overkjøpt

Oljeprisen har delvis vært preget av krigen mellom Israel og Hamas, der markedets frykt er en eskalering som drar andre land i den oljerike regionen inn i konflikten. Det israelske forsvaret har nå varslet at krigen går inn i en ny fase og det har i helgen pågått nærkamper mellom Israel og Hamas.

Ifølge Bloomberg har offensiven vært mer forsiktig enn ventet.

– Helgen viste at militærkonflikten fortsatt er begrenset til Israel og Gaza. I lys av det ser olje overkjøpt ut, sier Vandana Hari, grunnlegger av Vanda Insights til nyhetsbyrået.

Hun sier oljeprisene trolig vil falle frem til neste risikohendelse.

Gullprisene faller tilbake

Lange amerikanske renter har falt litt tilbake på ukens første handelsdag. Fryktindeksen faller også litt, samtidig som fremtidskontraktene peker mot oppgang på Wall Street senere i dag. Prisen på gull, som blir ansett som en trygg havn i usikre tider, faller tilbake under 2000 dollar per unse.

Senere denne uken kommer den amerikanske sentralbanken med en ny rentebeslutning. I markedet er fortsatt knyttet spenning til om USA vil heve renten igjen i år eller om toppen er nådd, og når de første rentekuttene kommer.

Fredag avsluttet S&P 500-indeksen i en korreksjon. Indeksen har falt mer enn ti prosent fra toppen i sommer. Morgan Stanley-aksjestrateg Michael Wilson sier at investorene som håper på en aksjeboost mot slutten av året vil bli skuffet.

– Sjansene for et rally i fjerde kvartal har falt betydelig, sier han ifølge Bloomberg, og peker på blant annet negative inntjeningsrevideringer og svakere forbrukertillit.

Resultatsesongen i USA er snart over for dette kvartalet. Men investorene vil følge nøye med når gigantene og bjellesauene Apple og Amazon legger frem sine kvartalsrapporter senere denne uken.