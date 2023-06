Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs endte med en oppgang på to prosent fredag. Det ble med andre ord en sterk ukeslutt etter en uke med sammenhengende nedgang på Børsen.

Men på en positiv dag var SAS blant børstaperne i morgentimene med en nedgang på nesten åtte prosent, etter at flyselskapet fredag morgen meldte om et omfattende hackerangrep med blant annet krav om løsepenger. SAS' nettsider var delvis nede i morgentimene etter angrepet fra hackergruppen som skal ha sitt utspring i Russland. Men frykten i markedet avtok raskt og ved endt handelsdag falt SAS-aksjen 2,1 prosent.

John Fredriksens tankrederi Frontline omsettes i disse dager heftig på Børsen, og fredag var aksjen blant de mest omsatte. Frontline-aksjen endte dagen ned 2,5 prosent etter har svingt kraftig de siste dagene. Rederiet la onsdag frem den beste kvartalsrapporten for første kvartal siden 2008.

Godt nytt internasjonalt

Torsdag kveld steg de amerikanske børsene markant, og natt til fredag ble heving av gjeldstaket banket gjennom i Senatet i Washington. Det betyr at en mulig internasjonal finanskrise utløst av politikerne i USA er avblåst for denne gangen, og selv om det lenge lå i kortene at man ville komme til en avtale er det nå stor lettelse i markedene.

De asiatiske børsene steg da også markant i natt og i morgentimene fredag. Førhandelen antyder også at oppgangen vil fortsette på de amerikanske børsene når de åpner i ettermiddag.

Legg på så at oljeprisen steg for tredje dag på rad, med nordsjøolje godt over 76 dollar fatet igjen, og dette var en cocktail som setter investorene på Oslo Børs i god fredagsstemning. I markedet er det nå god tro på at toppmøtet i Opec+ i helgen vil bli enige om å videreføre produksjonsbegrensningene for å støtte opp om oljeprisen.

Energiaksjer steg også på Børsen, og både Equinor og Aker BP er kraftig opp, i likhet med Hydro som er opp over fire prosent.

Én ting som gjaldt

Fredag var det én ting som gjaldt i markedene, de månedlige amerikanske jobbtallene. Handelsbanken Capital Markets skrev i sin morgenrapport fredag morgen før rapporten ble lagt frem at det i utgangspunktet var ventet at tallene i dag vil vise noe videre avkjøling av arbeidsmarkedet,

Rapporten som ble publisert 14.30 norsk tid viste at det ble skapt 339.000 nye jobber i april utenfor jordbruket i USA. Tallet overrasker analytikerne, som på forhånd hadde ventet at det i mai ble skapt 195.000 nye jobber.

Samtidig var det ventet at arbeidsledigheten ville gå opp til 3,5 prosent, og den endte på 3,7 prosent. Lønnsveksten er nå 4,3 prosent på årsbasis. For lønnsnivået hadde analytikerne i snitt ventet at den ville stige med 4,4 prosent.

Jobbtallene fra USA er blant de siste viktige nøkkeltallene før det spennende rentemøtet i den amerikanske sentralbanken senere denne måneden.