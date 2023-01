Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er knyttet mye spenning til flyselskapet Flyr etter at det i går ble kjent at selskapet ikke hadde lykkes med finansieringsplanen som ble kunngjort i november.

Flyr åpnet tirsdag opp fem prosent, men i løpet av handelsdagen var det sterke svingninger. Aksjekursen lå på 0,2 øre gjennom dagen.

Hovedindeksen på Oslo Børs endte tirsdagen flatt, etter en nedgang mandag da hovedindeksen endte ned 0,3 prosent.

Oljeselskapet Okea meldte tidligere i dag om rekordresultat i fjerde kvartal. Det har gitt noe utslag på aksjekursen som ved endt handelsdag steg tre prosent.

Oljeprisen stiger 0,8 prosent tirsdag, og et fat brent spot nordsjøolje handles for 85,6 dollar.

Usikker fremtid for Flyr

Mandag opplevde Flyr en voldsom kurskollaps på 71 prosent.

Selskapet kunne mandag ikke svare på om flyene går etter mandag. Flyr er i alvorlig pengeknipe, og styret vurderer nå om det finnes alternativer for å fortsette driften.

Flere av tungvekterne tynget Børsen mandag. Equinor falt 1,3 prosent, Aker BP falt 0,5 og Norsk Hydro falt 0,4 prosent. Tirsdag steg Equinor 1,3 prosent, og Aker BP og Norsk Hydro falt henholdsvis 0,4 og 0,5 prosent.

På amerikanske Wall Street er det tirsdag oppgang blant de toneangivende indeksene.

Overraskende oppgang i kinesisk PMI

Ifølge en morgenrapport fra DNB Markets opplever det kinesiske markedet en oppgang, i motsetning til i eurosonen. Den kinesiske PMI for servicenæringene steg mer enn ventet på forhånd, fra 41,6 i november til 54,4 i januar. Også PMI for industri steg, fra 47,0 til 50,1, noe som var i tråd med det man ventet på forhånd.

PMI er en spørreundersøkelse blant innkjøpssjefer og måler vareflyten i bedriftene. Indeksen slippes hver måned i mange av de viktigste økonomiene i verden, og regnes som en temperaturmåler for industrien. Verdier over 50 indikerer økt aktivitet, mens verdier under 50 indikerer fallende aktivitet.

Fall i tysk økonomi

Tysklands økonomi, målt ved bruttonasjonalprodukt (bnp), falt med 0,2 prosent i fjerde kvartal. Den var på forhånd ventet å holde seg uendret, ifølge DNB Markets.

Det tyske statistiske sentralbyrå sier at nedgangen hovedsakelig skyldes redusert privat forbruk, men at tysk industrisektor nok også er blitt rammet av høye energipriser.

Tall fra Trading Economics viser at den tyske detaljhandelen falt kraftig i desember. Fallet var på 5,3 prosent på månedsbasis, mot ventet oppgang på 0,2 prosent.