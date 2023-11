Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs åpnet opp 0,4 prosent, etter at Børsen har krøpet nedover hele denne uken. Til slutt endte det med en oppgang på 0,83 prosent.

John Fredriksens tankrederi Frontline la frem kvartalsrapport på morgenkvisten torsdag som var under forventningene. Aksjen falt fem prosent torsdag og er nå ned 13 prosent den siste måneden.

Frontline fikk et driftsresultat på 115 millioner dollar i tredje kvartal, mot et driftsresultat på 112 millioner dollar i samme periode året før. Det var ventet et driftsresultat på 139 millioner dollar i kvartalet, ifølge Infront-konsensus.

Frontline fikk et resultat før skatt på 108 millioner dollar, tilsvarende rundt 1,1 milliarder kroner, i kvartalet. Det er en nedgang fra 156 millioner dollar i samme kvartal i fjor. På forhånd ventet analytikerne et resultat før skatt på 109 millioner dollar.

Totale driftsinntekter ble 377 millioner dollar, ned fra 384 millioner dollar i fjorårskvartalet. Selskapet har besluttet et utbytte på 0,30 dollar per aksje for tredje kvartal 2023, mot konsensus på 0,39 dollar.

Oljeprisen stiger

Ellers er det mye oppmerksomhet på torsdagens Opec-toppmøte og oljeprisen. Like etter børsåpning i USA meldte Reuters og Bloomberg at Opec+ skal ha nådd konsensus om kutt.

Torsdag ettermiddag skal oljekartellet være enig om et ekstra tilbudskutt på én million fat per dag for tidlig 2024, opplyser delegater til Bloomberg News, gjengitt av TDN Direkt.

Saudi-Arabia og Russland hadde fra før signalisert at de skulle fortsette med de frivillige kuttene på henholdsvis én million og 300.000 fat ut første kvartal 2024.

Tidlig torsdag ettermiddag steg oljeprisen rundt 1,5 prosent til nær 84 dollar fatet, og der er prisen fortsatt. Prisen er omtrent én dollar høyere enn onsdag.