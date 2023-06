Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,29 prosent torsdag, til 1202 poeng.

John Fredriksens tankrederi Frontline ledet an og ble torsdagens børsvinner med en oppgang på vel åtte prosent. Oljeservice trakk noe ned.

I mai måned falt Oslo Børs 2,27 prosent. Så langt i år er hovedindeksen så vidt i pluss. Det på tross av at tungvekter Equinor har falt drøye 14 prosent i samme periode.

De siste ukene har vært temmelig rolige for verdens aksjemarkeder. I påvente av en avklaring om gjeldstaket i USA har det ikke vært store utslag på de amerikanske børsene hverken den ene eller andre veien. På én måned er den brede S&P 500-indeksen opp et drøyt prosent.

Tar inn Norwegian

Pareto Securities gjør rokeringer i sin modellportefølje for juni måned. Ifølge TDN Direkt tar meglerhuset inn DNB, Norwegian og Protector Forsikring, mens Borregaard, Crayon og Vår Energi går ut.

Adevinta, Aker BP, Bonheur, Europris, Hafnia, Mowi og Subsea 7 beholdes i porteføljen.

Et sterkt flymarked, robust kontantstrøm og forhåndssalg får flyanalytiker Kenneth Sivertsen til å tro på en god sommer for Norwegian, skriver TDN.

– Med stigende billettpriser og Flyr ute av bildet, ser Norwegian ut som en relativ favoritt i et flymarked der kapasiteten ikke står i stil med etterspørselsveksten. I tillegg kommer lavere drivstoffkostnader og skala til å redusere kostnader, sier Sivertsen, ifølge nyhetsbyrået.

Norwegian steg tre prosent torsdag. Hittil i år har aksjen steget mer enn 80 prosent.

Oljeprisen stiger

Oljeprisen stiger torsdag moderat etter et par dager med markant fall der nordsjøprisene svekket seg med drøye seks prosent. Nå står prisen på nordsjøoljen brent, som brukes som referanse for oljehandel verden over, ligger på vel 72 dollar fatet.

I helgen møtes oljealliansen Opec+ for å diskutere fremtidig oljeproduksjon.

Ifølge Bloomberg News drives oljeprisen nå av egn tegn på en liten oppgang i anleggsaktiviteten i Kina.

– De brede makroforholdene driver virkelig sentimentet. Alt som kan gi et glimt av håp om at etterspørselen kanskje ikke er så svak som ventet kommer til å bli sett på som positivt, sier Daniel Hynes, råvarestrateg i ANZ Group, ifølge Bloomberg.