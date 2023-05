Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,5 prosent onsdag, etter et bredt fall på Wall Street tirsdag kveld. I handelen i Asia i morgentimene onsdag var det også nedgang for flere av de ledende indeksene på kontinentet.

Utviklingen kommer etter at forhandlinger om USAs gjeldstak tirsdag kveld ble beskrevet å ha gått i baklås, skriver Bloomberg.

Oljeprisen er nær uendret fra tirsdag på rundt 77,8 dollar per fat.

– Vi så en klar sammenheng mellom forhandlingene rundt gjeldstaket og reaksjonen i markedet i forrige uke. I går kom nyheter om at forhandlingene har gått i stå. Det så vi både på Wall Street onsdag kveld og det ser vi i Europa i dag, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea.

Bredt fall

Da handelen kom i gang på resten av kontinentet er det tydelig gjeldstak-bekymringene også har bitt seg fast i Europa.

Den brede Euro Stoxx 50-indeksen faller 1,9 prosent.

FTSE 100-indeksen i London faller 2,2 prosent.

CAC 40-indeksen i Paris faller 1,9 prosent.

DAX-indeksen i Tyskland faller 1,9 prosent.

– Investorene krever nå økt premie for å holde papirer med størst sannsynlighet for mislighold, noe som presser opp rentene på statssertifikater med forfall i starten av juni, skriver Handelsbanken Capital Markets i en morgenrapport onsdag.

Bruce i Nordea er klar på at det er en viss bekymring i markedet, selv om han tror det til slutt vil komme en løsning.

– Det vil helt sikkert bli en positiv reaksjon i markedet når det kommer en avtale. Derimot er det større nedside hvis ting går galt, enn det er oppside hvis det går slik de aller fleste forventer, sier sjefanalytikeren.

Bruce minnes forhandlingene i 2011, der enighet ble nådd to dager før fristen, samtidig som at det var eurokrise i Europa.

– Det vil lærte den gangen var at selv om fristen løper ut uten en avtale, så er det mange utgifter som kan kuttes, blant annet lønninger og pensjoner. Det kommer også skattebetalinger midt i juni. Men at staten kan måtte kutte i andre utgifter kan ha store konsekvenser for markedet.

Ingen løsning

Tirsdagen kom og gikk altså uten en avtale om å heve USAs gjeldstak. Da republikanernes forhandler, Garret Graves, forlot møtet sa han at det ikke var planlagt flere.

– Vi må se at noe beveger seg, eller fundamentale endringer i hva de gjør, sa han om sine forhandlingsmotparter fra Det hvite hus, skriver Bloomberg.

Republikanerne vil ha utgiftene tilbake til 2020-nivå og fryse dem på dette nivået det kommende tiåret, men demokratene er ikke villige til så store kutt i offentlige utgifter.

Gjeldstaket er blitt hevet et titall ganger tidligere, og ekspertene tror det løser seg denne gangen også, selv om det kan bli økt markedsturbulens før en avtale er på plass. En heving av gjeldstaket må godkjennes av begge kamre i Kongressen før Biden kan sette sin signatur på den.

Rett over tolv mill. aksjer

Bilfraktrederiet Höegh Autoliners falt nesten 15 prosent etter at Høegh-familien gjennomførte et nedsalg tirsdag kveld. Meldingen om det mulige salget kom etter børsslutt tirsdag, da det ble klart at familieselskapet Leif Höegh & Co ville selge opptil 12 millioner aksjer.

Det tok ikke lang tid før det kom en ny melding rett før klokken 22.00 om at salget av 12,25 millioner aksjer var gjennomført, tilsvarende 6,4 prosent av aksjene i selskapet.

Salgsprisen endte på 62,5 kroner per aksje, noe som forklarer onsdagens kraftige kursfall. Sluttkurs tirdag var 72,7 kroner.

Høegh-familien eier nå 41,5 prosent av bilfraktrederiet.

Høegh-Familien, med fetterne Leif Høegh og Morten Høegh i spissen, tok bilfrakrederiet på børs høsten 2021. Etter onsdagens kursfall har aksjen steget om

