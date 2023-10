Artikkelen fortsetter under annonsen

Forsikringsgiganten Gjensidige fikk et resultat før skatt på 1,1 milliard kroner av en omsetning på 9,4 milliarder, fremgår det av selskapets ferske tredjekvartalsrapport fredag morgen.

På forhånd var det ventet en topplinje på 9,2 milliarder kroner og et resultat før skatt på 1,3 milliarder kroner, ifølge Bloomberg-estimater.

Det såkalte forsikringsresultatet falt med om lag 700 millioner kroner til 1,1 milliard i kvartalet.

– Våre resultater ble påvirket av vær og engangseffekter dette kvartalet. Det sterke momentumet i inntektsveksten fortsatte, og vi ser frem til å forbedre driften ytterligere. Vi håndterer inflasjonen godt og vi har sterke tiltak på plass for å dempe virkningene av økt skadefrekvens for motor i Norge, sier konsernsjef Geir Holmgren i en melding.

Uvær og engangseffekter

Et av de viktigste lønnsomhetsmålene i forsikringsbransjen er det man kaller «combined ratio». Det er en sammenstilling av kostnader og engangsutbetalinger mot forsikringspremier. Jo lavere dette nøkkeltallet er, desto høyere er lønnsomheten. I tredje kvartal var Gjensidiges combined ratio på 88 prosent, mot 83,2 prosent i andre kvartal.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Selv om topplinjen økte betraktelig i tredje kvartal er summen nærmere bunnlinjen på linje med nivået i fjor. Det skyldes en kraftig økt kostnadsbase, som selskapet selv sier er engangs.

Samlet sett er det engangskostnader på 409 millioner kroner, hvorav 310 millioner kroner kommer fra en nedskrivning i Danmark, 49 og 50 millioner til henholdsvis restrukturering og kostnader knyttet til en distribusjonsavtale i Danmark.

«Erstatningskostnader knyttet til stormen «Hans» i Skandinavia og Baltikum, samt styrtregnet i Oslo og omegn i kvartalet, hadde betydelig innvirkning på storskader. Tørke og styrtregn førte også til skader på avlinger i Norge i kvartalet», skriver Gjensidige i en børsmelding.

Det ble bokført erstatningskostnader på 559,2 millioner kroner knyttet til disse hendelsene.

Som følge av hendelsene i tredje kvartal opplyser Gjensidige at det vil bli vanskelig å levere på målene som er blitt satt for 2023 som helhet. For året har Gjensidige mål om en combined ratio under 84 prosent, en kostnadsandel under 14 prosent, en egenkapitalavkastning etter skatt på over 20 prosent og en solvensrate på mellom 150 og 200 prosent.

Selskapet skriver likevel at det har alle intensjoner om å opprettholde utbyttepolitikken.

Klar trend

I løpet av årets første ni måneder har resultatene hatt en tydelig trend: svak avkastning på investeringsporteføljen som er blitt veid opp av solid inntjening for kjernevirksomheten, som er skadeforsikring.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I tredje kvartal ble finansresultatet på 119,2 millioner kroner, en kraftig forbedring fra samme periode i fjor da tallet var minus 744 millioner kroner. Det ga en totalavkastning på 0,2 prosent i perioden.

«Resultatet ble negativt påvirket av stigende renter og negative aksjemarkeder, mens høy løpende avkastning i renteporteføljen bidro positivt til avkastningen», skriver Gjensidige.

Forsikringsresultatet så langt i år er på 3,7 milliarder kroner, ned fra 4,4 milliarder kroner i samme periode i fjor.

I rapporten skriver selskapet at det holder et nøye blikk med de økte prisene og at utviklingen de siste årene har vært i tråd med deres egne prognoser. Økt frekvens på naturkatastrofer globalt, økt geopolitisk usikkerhet og flere år med lav lønnsomhet i forsikringsbransjen har gjort at selskapet ser en betydelig økning i premiene på gjenforsikring.

Gjenforsikring er en måte for et forsikringsselskap å hedge en forsikring på, ved å selge hele eller deler av en forsikring til et annet forsikringsselskap. Gjensidige skriver at den økte premien på disse kontraktene er noe selskapet blir påvirket av, men at det er tiltak på plass for å redusere den generelle risikoen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.