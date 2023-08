Artikkelen fortsetter under annonsen

Det var få og små bevegelser for hovedindeksen på Oslo Børs tirsdag. Indeksen holdt seg i pluss med 0,03 prosent. Ved stengetider var oljeprisen litt i pluss. De amerikanske børsene har også fått fart på seg etter fersk jobbstatistikk.

Steg ni prosent

John Fredriksens tørrlastrederi Golden Ocean la på morgenkvisten frem resultater som var mye svakere enn i fjor, men noe bedre enn analytikerne hadde ventet. Golden Ocean-aksjen steg 2,6 prosent tirsdag.

Rederiet BW LPG la frem skuffende resultater tirsdag morgen og aksjen åpnet kraftig ned, før den hentet seg inn igjen og endte opp rundt én prosent.

Entreprenørselskapet NRC Group la frem blandede resultater før Børsen åpnet. NRC-aksjen steg mer enn ni prosent.

Investeringsselskapet Saga Pure, der investor Øystein Stray Spetalen sitter med nesten 42 prosent av aksjene, la tirsdag morgen frem rapporten for andre kvartal. Saga Pure-aksjen falt vel to prosent tirsdag.

Internasjonal børsoppgang

Det var bred børsoppgang på Wall Street mandag kveld, etter at investorene synes beroliget av signalene fra Fed-sjef Jerome Powell om stø kurs fremover. Powell varslet fortsatt gradvise rentehopp, hvis det er nødvendig, og en mulig strammere pengepolitikk. Altså ingen store endringer derfra.

Den positive stemningen fra USA smittet over på de asiatiske børsene som steg pent i natt og på morgenen tirsdag. Oppgangen i Asia ble ledet an av Hongkong-børsen som steg to prosent.

Det gigantiske eiendomsselskapet China Evergrande har kollapset på børsen og sendt frykt langt utover Kinas grenser. Men tross problemene satser nå det kinesiske eiendomsutviklingsselskapet Country Garden tungt og opprettholder ambisjonene om å bygge en ny by på grensen ved Malaysia og Singapore for 700.000 innbyggere. I markedet er det altså et noe mer positivt syn på den hardt pressede kinesiske eiendomssektoren.

Oljeprisen stiger litt tirsdag formiddag, og nordsjøolje omsettes for rundt 84,50 dollar fatet. De ledende europeiske børsene stiger også moderat tirsdag formiddag.