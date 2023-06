Artikkelen fortsetter under annonsen

Et par timer etter børsåpningen faller hovedindeksen med 0,7 prosent.

Mowi faller med 2,7 prosent.

Salmar faller med 2,41 prosent.

Equinor faller med 0,39 prosent.

Undervannsselskapet Argeo stiger med 70 prosent.

Green Minerals stiger med 20,7 prosent.

Den kraftige veksten til Green Minerals og Argeo kommer i kjølvannet av regjeringens beslutning om å åpne opp for gruvedrift på havbunnen.

Området som er omfattet av regjeringen er på hele 281.200 kvadratkilometer. Det er mer enn fem ganger størrelsen på Finnmark, eller seks ganger størrelsen på Danmark. Beslutningen har møtt motstand fra blant annet AUF, miljøbevegelsen, forskere og flere internasjonale selskaper som Google, Samsung og BWM.

Prisen på nordsjøolje (brent spot) ligger på 76 dollar fatet.

Tror markedet kan kjøle seg

På tirsdag var det nedgang for de tre største hovedbørsene på Wall Street. Så langt i år har børsene gått opp, men nå ser analytiker Joachim Bernhardsen tegn til at markedet kan kjøle seg noe fremover.

– Den gode tendensen vi har sett i markedet den siste tiden har dabbet litt av. I deler av Asia, særlig Kina, er man skuffet over sentralbankenes beslutninger, så det ligger an til at markedet kan ta en pause.

I forrige uke besluttet den amerikanske sentralbanken å ikke heve renten, men oppjusterte i stedet rentebanen. Fed ser nå for seg at det vil være to rentehevinger til i år før toppen er nådd-

– Sentralbankene er ikke ferdige med å heve renten ennå, sier Bernhardsen.

Han mener at de ferske inflasjonstallene fra Storbritannia som kom i dag er et tegn på dette. I Storbritannia endte hvor prisveksten endte på 8,7 prosent som er høyere nivå enn økonomene ventet.

Alexander Miller mener markedet ser tegn til at Fed har klart å balansere rentehevingene riktig.

Også investeringsdirektør i Odin Forvaltning Alexander Miller forklarer at markedet er nøye opptatt av balansegangen mellom å heve rentene for å bukt med inflasjonen, samtidig som man unngår en økonomisk resesjon.

– Inflasjonen er fremdeles høy og det er usikkerhet til hvor kraftig renteoppgang økonomien egentlig tåler. Markedet ser etter ethvert tegn på at toppen rentetoppen er nær uten at man får en resesjon.

– Inflasjonen er fremdeles høy og det er usikkerhet til hvor kraftig renteoppgang økonomien egentlig tåler. Markedet ser etter ethvert tegn på at toppen rentetoppen er nær uten at man får en resesjon.

Han mener at man ser tegn på at sentralbanken i USA har klart å finne denne balansen, men at det gjelder å fremdeles være varsom.