Oljeprisen falt tre prosent onsdag ettermiddag, etter et kraftig fall på over fem prosent tirsdag. Da Oslo Børs var i ferd med å stenge onsdag ettermiddag, ble et fat nordsjøolje omsatt for like under 73 dollar fatet. Det påvirket flere tunge aksjer på Oslo Børs, der hovedindeksen til slutt falt 0,4 prosent.

Tirsdag ble oljeprisfallet forklart med skuffende jobbstatistikk fra USA. Partner og energianalytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto mener det er fem grunner til at oljeprisen fortsatte fallet onsdag:

Spenning i forkant av Fed-møtet onsdag kveld norsk tid.

Uroen i den amerikanske banksektoren som på ny blusset opp tirsdag kveld.

Aktørene har i økende grad innsett at russisk olje vil fortsette å flyte inn i markedet.

I lys av Opec+-kutt i oljeproduksjonen denne måneden, bekymrer markedet seg for at asiatisk etterspørsel kanskje ikke er like sterk i år som tidligere spådd.

Økt tilbud av venezuelansk olje etter at Biden-administrasjonen lettet på noen av sanksjonene mot Venezuela i fjor. Det samme gjelder tilgangen til iransk olje.

– Tirsag så vi at Kina og India har kjøpt russisk olje til en høyere pris enn det opprinnelige pristaket på 60 dollar fatet. Likevel fikk det ingen reaksjoner fra blant annet USA. Det bekrefter at russisk olje er her for å bli, sier Wiggen til DN.

Hun understreker at selv om nyhetene fra Russland, Venezuela og Iran kan tyde på økt tilbud, så vil Opec+ kutte i produksjonen for å holde oljemarkedet i balanse.

– En stor bekymring

I tillegg til oljenyheter fra Venezuela og Asia var tirsdag kveld preget av et bredt fall blant tunge amerikanske bankaksjer.

Verst var det for California-banken PacWest Bancorp, der aksjekursen på det meste falt over 30 prosent tirsdag. En annen regional aktør, Western Alliance Bancorporation, fikk et kursfall som tidvis var nesten like ille.

Gårsdagens bankuro har på ny sendt skjelvinger gjennom markedet, og skal ifølge Wiggen ha noe av æren for det kraftige oljeprisfallet onsdag.

– En stor bekymring nå er om den amerikanske økonomien er dårligere stilt enn først antatt. Frykten for resesjon er styrket på ny, og det kan legge mer press på oljen i forhold til andre sektorer.

– Selvforsterkende effekt

Sjefstrateg Halfdan Grangård i Handelsbanken mener den nyoppblussede bankfrykten henger sammen med de utallige rentehevingene til Fed. Etter rentehevingen onsdag kveld norsk tid vil sentralbanken ha hevet styringsrenten med hele fem prosentpoeng på 14 måneder.

– En høyere rente betyr at aktører med store innskudd i banker vurderer å ta ut innskuddene fordi de kan tjene mer på å putte det i pengemarkedet, og det uten å tape risiko. Det har ført til at innskuddene har tørket opp, noe som er et problem for bankene.

Halfdan Grangård, sjefstrateg i Handelsbanken. (Foto: Lise Åserud/NTB)

Frykten for bankkollaps har også ført til at flere amerikanere trekker sparepengene ut. I USA dekker nemlig bankgarantifondet, også kjent som Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), kun tap på opptil 250.000 dollar ved en bankkonkurs. Mange har derimot langt høyere summer enn det stående på konto.

– Kundene er ikke nødvendigvis garantert at tapet dekkes dersom banken går over ende, og av den grunn trekker de seg ut, sier Grangård.

– Det er en selvforsterkende effekt der banken til slutt går under.

Trekker kronen ned

Kronekursen fortsetter å falle. Onsdag formiddag måtte det til 11,9 norske kroner for å kjøpe én euro. Den europeiske valutaen ble mer enn ti øre dyrere i løpet av handelsdagen tirsdag, i takt med at oljeprisen falt hele fem prosent.

Dersom bankuroen i USA smitter over på det globale markedet, mener Grangård dette vil skje via finanssektoren. I all hovedsak vil det føre til en mindre appetitt for risikoinvesteringer blant investorene.

Det vil igjen kunne være dårlig nytt for kronekursen.

– Ettersom den norske kronen er lite likvid, blir den ansett som en risikabel investering. Når investorenes appetitt for risikable investeringer går ned, er det derfor naturlig at de også selger seg ned i kronen, forklarer Grangård.

Avhenger av Fed-møte

Hvorvidt kronen vil falle ytterligere onsdag kan Grangård ikke si med sikkerhet.

– Frem til nå har vi sett at kronen faller når risikoappetitten minsker og oljeprisen ellers faller. Men om det faller ytterligere avhenger av om uroen fortsetter utover dagen, eller om markedet mener det har klart å ta unna den nye informasjonen som ble kjent i går.

Den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell. (Foto: Kevin Lamarque/Reuters/NTB)

Onsdag kveld norsk tid er det duket for den amerikanske sentralbanken, Fed, sitt rentemøte. I forkant er det ventet at Fed hever renten nok en gang med 0,25 prosentpoeng. Spenningen er imidlertid knyttet til hvilke signaler Fed vil gi om den videre renteutviklingen.

– Det er klart at hvis Fed sier noe som tilsier at de kommer til å fortsette å heve rentene fordi det er mer som gjenstår for å motvirke den høye inflasjonen, så vil det definitivt uroe markedene, sier Grangård.