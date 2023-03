Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,1 prosent onsdag, etter at sist uke var turbulent med store svingninger.

Oljeprisen falt 0,3 prosent fra midnatt. Ved børsslutt ble et fat nordjsøolje (brent spot) omsatt for 82,8 dollar.

Maersk selger Höegh med rabatt

Aksjene i Höegh Autoliners falt kraftig, over 12 prosent, etter at det tidligere på morgenen ble kjent at storeier A.P. Möller–Maersk har solgt en stor aksjepost på 7,1 prosent. Höegh-aksjene er blant de mest omsatte på Oslo Børs onsdag morgen.

Den danske logistikkgiganten selger nesten 13,5 millioner aksjer i rederiet for 61 kroner per aksje, tilsammen for vel 820 millioner kroner. Det er en kraftig rabatt da Höegh-aksjen ble omsatt for 68,10 kroner da Oslo Børs stengte tirsdag.

A.P. Möller–Maersk sitter igjen med 19,3 prosent eierandel i Höegh etter aksjesalget og inngår en 90-dagers lock-up-avtale for de resterende aksjene.

Stupte nær 70 prosent

Solenergiselskapet Alternus Energy stuper onsdag. Investorene sendte aksjen ned over 69,1 prosent.. Bakgrunnen for det kraftige fallet er at selskapet meldte om et kommende pengekrav og brudd på lånevilkår etter at et mislykket oppkjøp.

Tirsdag sendte Alternus også ut en børsmelding om at et av styremedlemmene trakk seg fra styret med umiddelbar virkning.

Norwegian Block Exchange-aksjene fortsatte å stige onsdag, aksjen var opp over syv prosent. Børsoppgangen for kryptobørsen tok av for alvor etter at det mandag ble kjent at Thomas Christensen slutter som toppsjef i konkurrenten DLTX.

Ellers er det verdt å merke seg at Norsk Hydro-aksjen steg med nesten fem prosent på høy omsetning. Aksjen er opp nesten sju prosent denne uken, uten at det har kommet noen nyheter fra selskapet som la frem meget sterke 2022-tall for to uker siden.

Kina sendte Asia-børsene opp

De amerikanske børsene endte tirsdag kveld litt ned, og februar endte i minus på Wall Street. Men i natt løftet sterke PMI-tall fra Kina de asiatiske børsene markant, og det er ventet at den positive børsutviklingen i Asia vil smitte over på de europeiske børsene onsdag.

Oljeprisen har steget noe i løpet av kvelden og natten og nordsjøolje omsettes onsdag morgen for nesten 84 dollar fatet. Gassprisene har steget hele 4,2 prosent siden tirsdag. Lakseprisene er også sterke, og sist uke steg prisene med ni prosent.