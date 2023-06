Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 1,11 prosent tirsdag.

Nedgangen på Oslo Børs kommer etter at alle de ledende amerikanske børsindeksene falt utover mandagskvelden. Børsfallet i USA kommer etter en markant oppgang forrige uke.

Olje- og gassprisene har falt det siste døgnet, og prisen på nordsjøolje ligger nå på rundt 76 dollar fatet.

Mer nedtur i tank

Olje- og gasselskapet Equinor er som sedvanlig dagens mest omsatte aksje. Aksjekursen falt 1,21 prosent.

Verre ble det for mange av tankaksjene. Flere falt markant mandag, og fortsatte nedturen i dag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Frontline falt 3,33 prosent.

Hafnia falt 3,10 prosent.

Okeanis Eco Tankers sluttet dagen flatt etter å ha hentet seg noe inn på tampen.

Stolt-Nielsen falt 3,82 prosent.

Klaveness Combination Carriers, som driver med både produkttank og tørrlast, falt 0,58 prosent.

Dagens vinnere er Nordic Nanovector (20,48 prosent), Techstep (12,43 prosent) og Desert Control (11,99 prosent).

Dagens tapere er Awilco Drilling (minus 29,87 prosent, Nordic Unmanned (minus 18,67 prosent) og Romreal (minus 13,45 prosent).

Kronen litt ned

Utover dagen har det vært tiltakende bevegelsene i rente- og valutamarkedet. Amerikanske statsrenter har tikket noe opp. Det samme har den amerikanske dollaren. Mot kronen har det meste styrket seg.

Tirsdag kveld står euroen i 11,86 kroner, dollaren i 11,10 kroner og britiske pund i 13,78 kroner.

Den knallsterke dollaren og euroen er hyggelig for norske fiskeeksportører og for eksporten av olje og gass, men på lengre sikt kan dette være negativt både for verdensøkonomien og USA. Økte importkostnader og gjeldsbelastningen for fattige land er blant konsekvensene, og det kan ramme råvarepriser, turisme, forbruk og den globale likviditeten.

Sterk dollar kan også ramme amerikanske selskaper og deres konkurranseevne. Mandag kveld kom giganten Apple med en produktlansering som umiddelbar sendte aksjekursen opp til ny all-time high, men den falt raskt tilbake igjen og sluttet ned 0,76 prosent. Nye Apple Vision Pro vil først vil komme i butikkene i 2024.

Hovedpoenget er at de største selskapene i verdens største økonomi regnes som lokomotiver og temperaturmålerer for hele verdensøkonomien. Skulle det gå dårlig for Apple og andre ledende amerikanske selskaper er frykten at dette også vil være negativt globalt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.