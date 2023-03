Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,8 prosent tirsdag, etter å ha endt ukens første handelsdag så vidt i minus.

Oljeprisen (brent spot) ligger tirsdag på rundt 85,3 dollar per fat, opp over fem prosent så langt i år.

Like før børsåpning tirsdag meldte rederiet Solstad Offshore at det har inngått en avtale om å selge hele PSV-flåten, som består av 37 forsyningsskip, for 577 millioner dollar. Det tilsvarer om lag seks milliarder norske kroner.

Aksjen falt 16,3 prosent tirsdag.

Emisjonsbonanza

De siste ukene har budt på flere rettede emisjoner, blant annet fra Hexagon Purus, Zaptec, Edda Wind Nordic Mining og Komplett Bank.

Sist ut var hydrogenselskapet Nel, som tirsdag kveld meldte at det hadde ferdigstilt en emisjon på 1,6 milliarder kroner til en kurs på 14,9 kroner. Det tilsvarer en rabatt på knappe ni prosent fra mandagens sluttkurs på 16,4 kroner.

Aksjen falt til slutt 8,6 prosent.

I forbindelse med kunngjøringen av emisjonen skrev Nel at pengene skal brukes til finansiering av videre vekst samt generelle selskapsformål. Det ble også opplyst at Nel vil fortsette å investere for å skalere opp virksomheten. Dette innebærer blant annet utvidelse av produksjonskapasiteten ved anleggene på Herøya og Wallingford i USA, noe som allerede er kommunisert.

Det åpnes imidlertid også for ytterligere ekspansjon ved Herøya til en kapasitet på to gigawatt, eller iverksette byggingen av en ny «gigafabrikk» i USA.

Nel tapte 731 millioner kroner før skatt i fjerde kvartal, hvorav 327 millioner kroner var knyttet til en nedskrivning innen «Fueling» – segmentet.

Fredriksen med på Archer-emisjon

Like før Nel kom med sin emisjonsmelding mandag, ble det klart at også oljeserviceselskapet Archer ville hente ny kapital i forbindelse med en refinansieringsavtale med kreditorene.

Natt til tirsdag ble det klart at selskapet fikk inn 100 millioner dollar, om lag én milliard kroner, i den rettede emisjonen. John Fredriksen ble tildelt aksjer for 25 millioner dollar, slik forhåndstegningen også tilsa.

Det betyr at Hemen Holding nå eier drøyt 23 prosent av Archer.

Den rettede emisjonen ble gjort til tegningskurs én krone, en betydelig rabatt fra sluttkurs mandag på fem kroner.

Tirsdag falt aksjen 68 prosent.