Etter å ha steget 2,5 prosent siste halvdel av forrige uke, falt hovedindeksen 0,3 prosent mandag.

Oljeprisen stiger svakt til nær 81 dollar fatet. Oljeprisen lå i morgentimene godt under 80 dollar fatet, og lå dermed nesten tre prosent lavere enn den var for én uke siden.

Northern Drilling er mandagens børsvinner, opp 78 prosent. Men her snakker vi fort «russiske prosenter» siden aksjen er ned over 90 prosent de siste tre månedene. Det har ikke kommet noen offisielle nyheter fra det John Fredriksen-kontrollerte riggselskapet mandag.

Siste innspurt

Resultatsesongen går inn i sin siste runde, med Seadrill-regnskaper mandag kveld etter børsenes stengetid i New York. I morgen kommer tredjekvartalstall fra Northern Ocean, Cool Company, Avance Gas, Dolphin Drilling og Nekkar blant andre.

