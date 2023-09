Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag steg Oslo Børs med 0,15 prosent på septembes siste handelsdag og endte på 1290,99 poeng. Bare ni av de 25 største selskapene falt, men både Equinor og DNB var blant disse.

Hovedindeksen lå gjennom hele fredagen opp godt og vel en halv prosent, men den falt bratt helt i innspurten og endte altså såvidt i pluss.

Før september-statistikken ble rundet av fredag, var hovedindeksen drøyt to prosent høyere enn det den var i slutten av august. Equinor har bidratt med å stige knapt åtte prosent. Andre tungvektere som Norsk Hydro og Adevinta har steget henholdsvis 14 og 35 prosent denne høstmåneden.

Hydro var blant vinnerne fredag med en pen oppgang på 2,6 prosent.

Den aksjen som har steget mest i september er Q-Free, der kursen ble doblet etter budet denne uken. Fredag steg aksjen 0,87 prosent Teknologiselskapet har fortsatt en børsverdi på bare 1,3 milliarder kroner.

Solstad Offshore er en annen av september-vinnerne med en oppgang på over 60 prosent, og oljeservicerederiet fortsatte opp også fredag med 1,73 prosent. Investorene Tor Olav Trøim og Arne Blystad er observert på Solstad Offshores aksjonærliste, og Finansavisen meldte fredag at de to har satset noen titalls millioner hver på Solstad Offshore. De er begge på topp ti-listen.

Selv om aksjen har steget kraftig siden i sommer, er kursen nesten bare halvparten av vinterens nivåer.

Mørkere i USA

Fredag ettermiddag ligger prisen på et fat nordsjøolje rundt 92,5 dollar fatet, etter å ha falt noe inn mot helgen. Referanseprisen har nå ligget rundt 92 dollar eller høyere i nær tre uker.

Samtidig har prisen på amerikansk råolje (WTI) bikket 95 dollar for første gang på ett år. Bloomberg skriver at det kan medføre fortsatt høy inflasjon, og det igjen kan underbygge aksepten for at renten må være høyere i lengre tid. Det skal normalt være dårlig nytt for aksjemarkedet. Selv om Nordnet-analytiker Roger Berntsen bemerker at S&P 500-indeksen steg torsdag, ligger likevel september 2023 an til å bli en svært negativ september-måned for signalindeksen.

– Til tross for oppgangen i det amerikanske ak-sjemarkedet i går, har totalavkastningen for S&P tatt seg litt videre ned denne uken, og september ligger an til å bli den svakeste måneden så langt i år, konstaterer makroøkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov, i en morgenrapport.