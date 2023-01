Artikkelen fortsetter under annonsen

Mandag endte hovedindeksen på Oslo Børs med svak nedgang på 0,3 prosent. Utviklingen kommer etter at nye nøkkeltall fra både Norge og USA før helgen indikerte økonomisk nedkjøling.

Flere av tungvekterne tynget Børsen mandag. Equinor falt 1,3 prosent, Aker BP falt 0,5 og Norsk Hydro falt 0,4 prosent. Laksegiganten Salmar kan derimot legge bak seg en god handelsdag, som en av de mest omsatte aksjene og med en oppgang på 3,1 prosent.

Samtidig falt oljeprisen (brent spot) mandag. Ved endt handelsdag har prisen falt 0,5 prosent til 85,5 dollar fatet.

Kollaps for Flyr-aksjen

Flyr-aksjen stupte 71 prosent fra start etter en ny krisemelding fra flyselskapet i morgentimene. Den alternative finansieringsplanen som ble kunngjort i november har mislykkes, og selskapet kan ikke svare på om flyene går etter mandag. Ved endt handelsdag falt 71 prosent, til en aksjekurs på 0,2 øre.

Flyr er i alvorlig pengeknipe, og styret skal nå vurdere om det finnes alternativer for å fortsette driften.

Hittil i år har aksjen falt 62 prosent.

Shoppefall

Før helgen kom nye nøkkeltall fra USA som viste tegn til at det sterke prispresset nå er avtagende. Årsveksten i kjerneinflasjonen falt fra 4,7 til 4,4 prosent, og utviklingen for de siste tre månedene tilsvarer en relativt edruelig årlig inflasjonsrate på 2,9 prosent.

– Det er fremdeles høyere enn Feds inflasjonsmål, men er en god illustrasjon på at den siste tids inflasjonslesinger er steg i riktig retning, skriver DNB Markets i sin morgenrapport mandag.

Her i Norge viste nye tall fredag at omsetningsvolumet i detaljhandelen falt 3,6 prosent i desember, et fall som er langt sterkere enn ventet.

– Fallet er på mange måter en bekreftelse på den svake utviklingen som ventes i forbruket fremover, skriver DNB Markets.

Også i USA indikerer nye tall for privatkonsum at økonomien nå kjøler seg ned.

Spår liten Fed-heving

Det er bredt ventet at den amerikanske sentralbanken vil heve renten med 0,25 prosentpoeng denne uken. Også Bank of England og Den europeiske sentralbanken holder rentemøter denne uken. DNB Markets tror begge vil kjøre doble rentehevinger.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Markets tror sentralbankene kan tviholde på et høyere rentenivå lengre enn markedet i dag venter.

– Som følge av at inflasjonen er på vei ned, øker forventningene om at sentralbankene kan stoppe å heve renten, og at de vil kunne begynne å senke rentene allerede mot slutten av året. Vi tror rentetoppen er nær, men tror at rentene vil bli holdt høyere lenger enn det markedet priser inn, skriver Holvik i en ny rapport mandag morgen.

De viktigste årsakene er økte geopolitiske spenninger og at strukturene i økonomien er endret, ifølge sjeføkonomen.

– Japan og Nederland slutter seg til USAs eksportforbud av teknologi til Kina. Vestlige land er i ferd med å sikre egen tilgang til ressurser, mineraler, metaller og egenproduksjon av alt fra energi til teknologi, til et høyere kostnadsnivå enn der det i dag produseres. I tillegg må det rustes opp etter at bevilgninger til forsvar og beredskap ble redusert etter murens fall. Resultatet blir at kapital blir dyrere.

Dax-indeksen i Tyskland er flat klokken 16.00 norsk tid.