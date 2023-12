Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs endte ned 0,1 prosent onsdag, trukket ned av fall for oljeselskapene og flere andre tungvektere.

Vår Energi og Aker BP falt begge over to prosent, mens Equinor falt en drøy prosent. Oljeprisen har kommet tydelig ned gjennom dagen og ligger på rundt 75,6 dollar per fat ved stengetid på Børsen.

Norwegian-aksjen steg fire prosent etter at selskapet la frem trafikktall for november. Flyselskapet fraktet 1,3 millioner passasjerer, to prosent færre enn i november i fjor. Konsernsjef Geir Karlsen trekker frem at han er fornøyd med tallene, og at kabinfaktoren på 82,3 prosent er tre prosentpoeng høyere enn i november i fjor.

Det var også en laber dag på de amerikanske børsene tirsdag kveld, der de ledende indeksene i snitt falt med 0,4 prosent. Teknologigiganten Apple var i fokus i går, da selskapet steg med 2,1 prosent og passerte 3000 milliarder dollar i markedsverdi, som det eneste selskapet i verden. Apple har slitt noe med salget de siste par årene, men marginene er solide og selskapet har lykkes med diversifisering i nye produkter og tjenester.

I natt var stemningen god i Asia, der de ledende børsene i snitt steg med én prosent. K-Pop-bandet Blackpink og selskapet YG Entertainment bidro strekt til å løfte Seoul-børsen.

Verdien av kryptovalutaen bitcoin er også meget sterk, og én bitcoin omsettes nå for opp mot 44.000 dollar.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.