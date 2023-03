Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs stiger 0,2 prosent fra start fredag morgen, på månedens og kvartalets siste handelsdag.

Autostore faller ti prosent i tidlig handel, etter at det torsdag kveld ble klart at det tapte patentstriden mot Ocado i britisk rettsvesen.

I børsmeldingen sa Autostore at rettsavgjørelsen ikke vil påvirke virksomhet eller drift. Videre ble det opplyst at ledelsen er uenig i avgjørelsen, og viste til at europeiske patentmyndigheter har opprettholdt Autostores retter.

Horisont Energi faller på sin side over 11 prosent, riktignok på beskjedent volum, etter at det ikke ble tildelt konsesjon til utvikling av CO2-lager i Nordsjøen.

Stor dramatikk

Tre måneder med stor dramatikk i finansmarkedene rundes av fredag på den siste handelsdagen i mars og i første kvartal.

Starten på året har inneholdt store overraskelser og frykt for en ny bankkrise, da Silicon Valley Bank i USA tidligere denne måneden kollapset i rekordfart. Det hele startet da banken måtte konstatere store tap etter salg av langsiktige statsobligasjoner som følge av plutselige uttak blant kundemassen.

Frykten spredte seg etter hvert til Europa og førte til at Credit Suisse ble kjøpt opp av rivalen UBS i en myndighetsstøttet transaksjon som senere er blitt beskrevet som den største transaksjonen i banksektoren siden finanskrisen.

Ellers bød starten på 2023 på stadig høy inflasjon og sentralbankenes innbitte kamp for å få den ned mot målet. Rentene har fortsatt å bli satt opp i stor stil både her hjemme og utenlands. På listen over vinnere og tapere på Oslo Børs i løpet av årets tre første måneder er det blandet drops.

Rigg på topp

Blant kursvinnerne på hovedindeksen er det Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling som troner øverst. Aksjen har steget 51 prosent de siste tre månedene, og selskapet prises nå til drøyt 20 milliarder kroner på Børsen. Selskapet fikk tidligere i år på plass den siste brikken i en omfattende gjeldssanering, og uttalte i forbindelse med fjerdekvartalsrapporten at økende inntjening og sunnere balanse vil legge til rette for en refinansiering av gjelden neste år, og deretter utbytte til aksjonærene.

Flyselskapet Norwegian steg nest mest i perioden, med en oppgang på 44,7 prosent. For det siste kvartalet i 2022 ble det klart at Norwegian endte i pluss på driften for første gang siden 2016 etter flere år på rad med underskudd. Selskapet har en markedsverdi på 9,9 milliarder kroner.

Frontline har på sin side steget 44,3 prosent og er med det aksjen som har steget tredje mest blant medlemmene på hovedindeksen. Tankrederiet som er kontrollert av John Fredriksen har den siste tiden vært midt oppe i en innbitt kamp mot den belgiske konkurrenten Euronav, etter at sammenslåingen mellom de to ennå ikke har materialisert seg.

Fusjonsavtalen mellom de to tankrederiene kom på plass i juli i fjor, etter at sammenslåingen ble meldt tidligere på våren. Senere har det vært en åpen strid med den største eieren i Euronav, den belgiske Saverys-familien, som eier 25 prosent av Euronav gjennom det familieeide selskapet CMB. I et brev datert i desember 2022 gikk Saverys-familien ut og kalte en fusjon for «ubrukelig og verdiødeleggende».

Biotek på bunn

Kurstaperen i første kvartal ble blærekreftselskapet Photocure som falt 47,1 prosent i løpet av årets tre første måneder.

Den nest verste utviklingen i perioden var det Articzymes som hadde, med et fall på 46 prosent. Toppsjef i selskapet, Jethro Holter, kunngjorde sin avgang tidligere i mars etter å ha meldt om nedgang over hele linjen i fjerde kvartal.

Aker Horizons, Kjell Inge Røkkes fornybarselskap, falt 31,2 prosent i perioden. Selskapet meldte om et verdifall på en milliard kroner i fjerde kvartal og er nå ned nesten 80 prosent siden børsnoteringen i februar for to år siden.

