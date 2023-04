Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs endte med en oppgang på 1,22 prosent tirsdag, første handelsdag etter påskeferien.

Oljeprisen (brent spot) ligger på rundt 84,8 dollar fatet, opp nesten ti prosent den siste drøye uken.

Blokkjedeselskapet DLTX, som før handelsstart meldte at det vil hente 25,5 millioner kroner i ny kapital og at styrelederen har sagt opp sitt verv, falt over 36 prosent.

Nytt inflasjonshopp

Før børsåpning viste tall fra SSB at den årlige inflasjonstakten i Norge endte på 6,5 prosent i mars, opp fra 6,3 prosent på årsbasis i februar.

I forrige måned var det særlig høyere strømpriser, og en oppgang i prisene på klær, sko, møbler og husholdningsartikler. Kjerneinflasjonen endte i mars på 6,2 prosent på årsbasis.

– Felles for flere varegrupper som bidrar betydelig til den økte veksttakten i KPI-JAE (kjerneinflasjon) denne måneden er at det er importerte varer. Vi så en tiltagende prisvekst for importerte varer gjennom 2022, og denne trenden ser ut til å ha fortsatt så langt i 2023, sa seksjonssjef i SSB Espen Kristiansen.

Samtidig som de norske tallene tirsdag morgen kom også inflasjonstall i Danmark, der prisveksten falt til 6,7 prosent i mars, ned fra en årstakt på 7,6 prosent i februar.

Senere i uken kommer det inflasjonstall for forrige måned fra USA og Sverige.

Stigende renter

Onsdag morgen ligger toårsrenten på amerikanske statsobligasjoner på rundt 4,34 prosent, etter å ha steget noe de siste dagene. Det har også vært en oppgang for tiårsrenten, som ligger på rundt 3,16 prosent.

Nikkei-indeksen i Japan og Hangseng i Hongkong ledet an oppgangen i handelen i Asia i de tidlige morgentimene norsk tid. På Wall Street åpnet de ledende indeksene blandet tirsdag ettermiddag.