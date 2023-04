Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,7 prosent fredag.

Utviklingen på Oslo Børs kommer etter torsdagens handel på Wall Street endte med oppgang på de tre nøkkelindeksene.

Vår Energi falt nær en prosent prosent etter å ha kommet med en oppdatering for første kvartal før handelsstart.

PGS falt ti prosent fra start etter å også ha kommet med en kvartalsoppdatering, men hentet seg inn til en nedgang på 4,3 prosent. Av oppdateringen gikk det frem at seismikkselskapet venter inntekter på rundt 143 millioner dollar i første kvartal. Den såkalte POC-omsetningen (percentage of completion) kom imidlertid inn lavere enn ventet på 172 millioner dollar.

Bankuroen kan være over

Det var stor oppgang på de tre nøkkelindeksene på Wall Street i går. Den største økningen på 1,99 prosent Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper.

– Det var sterkt sentiment i markedet i går. Særlig i USA hvor børsen kom seg opp i løpet av dagen etter Producer Price Index-tallene kom. De var lave, noe som støtter opp under narrativet om at Fed snart er ferdig med å heve renten, sier aksjestrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.

Han mener oppgangen kan være et tegn på at bankuroen, som oppsto etter Credit Suisse ble oppkjøpt av UBS tidligere i mars, kan være i ferd med å gå over.

– Det er gode grunner til å tenke dette. Man har sett at utskuddsflukten fra mindre banker i USA har stanset opp.

– Spørsmålet i kjølvannet av dette blir ikke lengre om vi får en bankkrise, men heller om bankene må stramme inn utlånspraksis, legger han til.

Svenske inflasjonstall

På morgenkvisten fredag kom også inflasjonstall fra Sverige for mars, som viste en årlig inflasjonstakt på 10,6 prosent.

På forhånd var det ventet en totalinflasjon på 11 prosent på årsbasis i forrige måned, etter at februar-tallene viste en årlig inflasjon på 12 prosent.

Ifølge KPIF, prisvekst med fast rente som tar vekk effekten av endrede renter, endte i februar på 8,0 prosent på årsbasis. Her var det ventet en årstakt på 8,3 prosent, ifølge Bloomberg-estimater. KPIF ekskludert energipriser, som kan sammenlignes med kjerneinflasjon her hjemme, endte i mars på 8,9 prosent på årsbasis, ned fra 9,3 prosent i februar.

– Inflasjonstakten falt i mars, noe som delvis skyldes at oppgangen i energiprisene har dempet seg, sier Carl Mårtensson i SCB i en pressemelding.

