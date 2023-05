Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs endte onsdagen med en oppgang på 0,14 prosent. Fasit så langt denne uken er dermed en marginal nedgang, mens hovedindeksen så langt i mai har falt nesten to prosent.

Resultatsesongen rullet videre på morgenkvisten og først ut var laksekjempen Mowi som kom med sine tall for første kvartal tidlig på morgenen.

Equinor ble som vanlig dagens mest omsatte aksje og falt 0,27 prosent. Hydro steg én prosent, mens DNB falt 0,9 prosent.

Økte utbyttet

I løpet av årets tre første måneder tjente Mowi 332 millioner euro på driften, noe som tilsvarer rundt 3,8 milliarder kroner med dagens valutakurs. Det er opp fra 207 millioner euro samme kvartal i fjor.

Inntektene endte på 1,36 milliarder euro, tilsvarende 15,8 milliarder kroner.

Mowi har besluttet å betale et utbytte på to kroner per aksje for første kvartal. Det er økning fra de to foregående kvartalene da utbyttet var på 1,70 kroner per aksje. Mowi fastholder ambisjonen om et slaktevolum på 484.000 tonn i 2023. I andre kvartal ser giganten et slaktevolum på 104.500 tonn.

I første kvartal ble det slaktet 102.500 tonn.

Aksjen endte med en nedgang på rundt 0,3 prosent.

Ellers fikk Storebrand et konsernresultat på 773 millioner kroner i første kvartal, opp fra 636 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Resultatet ble betydelig lavere enn ventet og aksjen falt til slutt over to prosent på Børsen.

Saga Pure, der investor Øystein Stray Spetalen er største eier, fikk et driftsresultat på minus 82 millioner kroner i første kvartal 2023, mot 53 millioner kroner i samme kvartal året før.

– De rapporterte økonomiske resultatene i første kvartal gjenspeiler en negativ kursutvikling i Horisont Energi, hvor vi reduserte vår beholdning i perioden, sa administrerende direktør Espen Lundaas. Aksjen steg drøyt én prosent på Oslo Børs.

Link Mobility steg på sin side rett over 19 prosent etter å ha lagt frem en rapport for første kvartal som viste at inntektene hoppet til 1,44 milliarder kroner i første kvartal, opp fra 1,17 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Overraskende inflasjonshopp

En time før børsåpning onsdag morgen slapp SSB inflasjonstall for april, som viste en prisvekst på 6,4 prosent på årsbasis. Kjerneinflasjonen, altså priser ekskludert avgiftsendringer og energi, steg 6,3 prosent på årsbasis.

Fra mars til april steg konsumprisene 1,1 prosent. Matvarepriser bidro mest til oppgangen, hvor prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer gikk opp med 2,5 prosent, ifølge SSB.

Den høye månedsveksten trakk også opp årsveksten for mat og drikke. Fra april i fjor til april i år har prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer steget med 10,5 prosent.

Tallene kom bare noen dager etter at Norges Bank satte opp renten til 3,25 prosent.

Sentralbanken varslet da at styringsrenten mest sannsynlig vil settes videre opp i juni. På mars-møtet signaliserte Norges Bank en rentetopp på 3,6 prosent, men etter forrige ukes økning mente flere økonomer at rentebanen vil bli justert opp i juni. Da kommer årets andre pengepolitiske rapport.

