Hovedindeksen på Oslo Børs falt 1,0 prosent fredag - og gjorde dermed at uken sett under ett endte med en oppgang på 1,4 prosent.

Dette parallelt med at oljeprisen samlet har steget 2,4 prosent siden midnatt - og så godt som hele oppgangen kom den siste timen før børsstenging i Oslo. De to olje- og gasselskapene Equinor og Aker BP steg henholdsvis 2,1 og 1,9 prosent fredag.

Uken har inneholdt en rekke kvartalsrapporter og årsrapporter - fredag intet unntak.

Solenergiselskapet Scatec falt blant annet 5,5 prosent etter kvartalsrapportfremleggelsen fredag morgen.

Horisont Energi, som tidligere i uken falt kraftig på børs, svingte markant gjennom hele handelsdagen, riktignok på beskjeden omsetning. Aksjen endte handelsdagen med en oppgang på 6,6 prosent.

Skandia Greenpower falt mest av alle fredag, med en kursnedgang på 83,7 prosent. Dette etter at det lille strømselskapet meldte at det ikke kom i mål med en kriseplan som ble iverksatt i fjor høst.

Konkursene

Uken startet med et pang da Flyr måtte rykke ut i markedet med den nedslående meldingen om at den firedelte kapitalinnhentingen som ble startet i fjor høst ikke ble mulig å gjennomføre.

Styret vurderer alle alternativer, het det i en børsmelding mandag morgen. Deretter skulle det bare ta om lag halvannet døgn før den berømte spikeren ble satt i kisten. Tirsdag kveld var det over og ut da Flyr meldte til markedet at det ville levere inn begjæring om konkurs påfølgende dag.

Flyr-konkursen innebærer at over 1,4 milliarder kroner i egenkapital er gått tapt. Det begynte med 50 millioner i oppstartskapital fra gründeren Erik G. Braathen, før 600 millioner kroner ble hentet inn i løpet av noen timer før børsnoteringen for knappe to år siden. I konkursbegjæringen ble det klart at Flyr har over to milliarder kroner i gjeld.

Så, torsdag formiddag, kom meldingen om at Hordaland tingrett hadde vedtatt å åpne konkurs i det kriserammede supplyrederiet Dof.

Selskapets aksjonærer og styre har vært i åpenlys uenighet i flere måneder, og det endte til slutt med at kreditorene nå tar over selskapet, etter at en avtale med bostyrer la til rette for at de andre selskapene i konsernet ikke blir påvirket av konkursen i Dof asa.

Dof-konkursen innebærer at aksjekapitalen i Dof asa er tapt og at det blir null verdier igjen til dagens aksjonærer. Styret beklaget utfallet.

– Det er jo en veldig trist dag for oss selvfølgelig. Det er aksjonærene som blir den store taperen her. Det er viktig å få frem at all aktivitet vil fortsette i datterselskapene, og det er jo viktig for samtlige kunder, ansatte og leverandører, sa konsernsjef Mons Aase til DN onsdag kveld.

I løpet av uken la også blant annet Telenor, Europris og Okea frem fjerdekvartalsresultater.

Rentehevingene

Midt i uken kom i tillegg flere rentebeskjeder fra noen av verdens ledende sentralbanker. Først ut var Federal Reserve i USA, som hevet renten med 0,25 prosentpoeng til intervallet 4,5 til 4,75 prosent.

Sentralbanksjef Jerome Powell sa at det gjenstår mer arbeid for å få ned inflasjonen, men han uttalte at han er usikker på rentetoppen.

I Storbritannia satte sentralbanksjef Andrew Bailey og Bank of England opp renten for tiende gang på rad, med et hopp på 0,5 prosentpoeng. Styringsrenten i Storbritannia er nå på fire prosent, det høyeste nivået siden 2008. Ifølge Bloomberg priser markedet inn en rentetopp på rundt 4,5 prosent på øylandet, det samme som BoE opererer med i sine ferske anslag. Sentralbanken venter deretter en nedgang til rundt 3,25 prosent innen tre års tid. Igjen advares det om at utsiktene på mellomlang sikt er usikre.

Bare en drøy time senere ut på torsdag ettermiddag satte også Den europeiske sentralbanken opp rentene med 0,5 prosentpoeng.

Sentralbanksjef Christine Lagarde varslet at det vil komme en ny, dobbel renteheving på møtet i mars.

