Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,95 prosent onsdag, etter flat utvikling tirsdag.

Hovedindeksen har nå steget en drøy halv prosent så langt i år. Oljeprisen ligger i onsdag på rundt 85,0 dollar, rundt 0,6 prosent lavere enn ved inngangen til året.

Silisiumprodusenten Rec Silicon steg over 25 prosent etter å ha meldt om en avtale med største eier Hanwha Solutions tirsdag kveld.

Supplyrederiet Dof falt på sin side 11 prosent før lunsjtider etter at selskapet tirsdag ettermiddag advarte om det sannsynligvis vil bli åpnet konkurs dersom selskapet ikke oppnår tilstrekkelig støtte fra aksjonærene innen onsdag formiddag.

Like før klokken 12 ble aksjen pauset i påvente av melding fra selskapet.

Ti års avtale

Avtalen som Rec Silicon har inngått innebærer at Hanwha har forpliktet seg til å kjøpe alt av polysilisiumet som blir produsert på Rec Silicons Moses Lake-anlegg de neste ti årene. Rec vil også motta en forhåndsbetaling «i tråd med industrinormer» fra Hanwha.

I en pressemelding opplyses det at verdien av avtalen gjennom løpetiden på ti år, basert på markedspriser for polysilisium, er rundt tre milliarder dollar.

Gard Aarvik, analytiker i Pareto Securities, oppsummerer det slik:

– Sett under ett gir denne meldingen mer klarhet og trygghet rundt fremtidig produksjon og inntjeningspotensialet og bør være positivt for aksjen.

I en fersk analyse skriver han at selv om avtalen var ventet, så er den veldig viktig for å sørge for at gjenoppstarten av Moses Lake-anlegget skjer i henhold til tidsplanen.

– Det er positivt å se at det formaliserer seg, og bør være godt nytt for refinansieringen av obligasjonslånet som forfaller i april.

Over og ut for Flyr

Tirsdagen ble også siste handelsdag på børs for Flyr, som tirsdag kveld meldte at det har besluttet å sende inn begjæring om konkurs til Oslo tingrett.

Som følge av begjæringen ble alt av billettsalg stanset og alle flyvninger er innstilt. Selskapet vil komme med ytterligere informasjon om konkursprosessen når en bostyrer er oppnevnt, opplyste Flyr.

Før handelsstart meldte også Oslo Børs at all handel i Flyr-aksjen er blitt stanset, som følge av konkursbegjæringen. Siste sluttkurs ble dermed 0,2 øre, noe som priset Flyr til magre 51,3 millioner kroner.

– Dette er en trist dag. Vi prøvde. Vi ga alt vi hadde av energi, kunnskap og erfaringer, men det var dessverre ikke nok, sa styreleder Erik G. Braathen, som grunnla selskapet midt under pandemien.

Rentebeskjed fra Fed

Onsdag kveld norsk tid legger den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, frem sin første rentebeslutning for året.

Der er det ventet at sentralbanksjef Jerome Powell vil servere en renteøkning på 0,25 prosentpoeng, altså et knepp ned fra det elleville tempoet gjennom fjoråret. I 2022 kom det hele fire økninger på 0,75 prosentpoeng, og året ble avsluttet med en økning på 0,5 prosentpoeng, slik at styringsrenten i USA før kveldens beslutning ligger i intervallet 4,25 til 4,5 prosent.

Det kommer ikke ferske prognoser fra rentekomiteen på onsdagens møte, men markedet vil utvilsomt følge nøye med på hva Powell tror om utviklingen fremover. På slutten av forrige uke viste inflasjonstall at prisveksten dempet seg ytterligere i desember.

PCE-målingen, som er Feds foretrukne inflasjonsmål, viste en årsvekst på fem prosent i fjorårets siste måned, mot en årsvekst på 5,5 prosent i november.

PCE-målingen, som er Feds foretrukne inflasjonsmål, viste en årsvekst på fem prosent i fjorårets siste måned, mot en årsvekst på 5,5 prosent i november.

Av Feds siste «dot plot» gikk det videre frem at medlemmene i rentekomiteen venter en rentetopp på 5,1 prosent ved utgangen av neste år, et anslag som ble jekket noe opp fra 4,6 prosent i september. Medlemmene venter heller ingen rentekutt før i 2024.