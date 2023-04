Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg rundt 0,2 prosent mandag, samtidig som at oljeprisen (brent spot) ligger på rundt 85,4 dollar fatet.

Slik ser det ut for utvalgte aksjer:

Norcod-aksjen falt nær 10 prosent til rundt 35,6 kroner, riktignok på lav omsetning, etter å ha fullført en kraftig kapitalinnhenting før helgen, da torskeoppdretteren fikk inn 190 millioner kroner til en tegningskurs på 30 kroner per aksje. Det var en rabatt på over 24 prosent fra torsdagens sluttkurs på 39,5 kroner. Selskapet er verdsatt til om lag 684 millioner kroner.

SAS steg over 30 prosent etter å ha meldt om at det dropper andre del av brolånet, som hadde en totalramme på syv milliarder kroner. Aksjen omsettes for rundt 0,3 kroner.

Quantafuel steg 4,6 etter at britiske Viridor ble nødt til å utsette tilbudfristen nok en gang. Ved opptelling før helgen hadde bare 77,9 prosent av aksjonærene gitt aksept. Viridor trenger minst 90 prosent for å fullføre oppkjøpet. Aksjen omsatte for rundt 5,3 kroner.

Ellers steg Equinor om lag 0,4 prosent, mens Mowi steg 0,7 prosent og Kongsberg gruppen steg 1,7 prosent.

Hovedindeksen steg 2,46 prosent i forrige uke.

Rentemøter og resultater

Etter at JP Morgan Chase, Wells Fargo og Citigroup sparket i gang resultatsesongen forrige uke, følger flere etter denne uken.

Tirsdag kommer Bank of America og Goldman Sachs med sine tall for første kvartal, før det er Nordic Semiconductor her hjemme som er den første større selskapet til å legge frem resultater for årets tre første måneder på torsdag.

Senere i uken følger blant annet AT&T, American Express og Procter and Gamble.

Her hjemme tas tempoet opp et hakk neste uke, når Vår Energi og Entra kommer med tall på starten av uken. Senere er det duket for resultater fra blant annet XXL, Sats, ABG Sundal Collier, Aker BP og PGS.

Onsdag 26. april kommer Riksbanken i Sverige med sin neste rentebeslutning, før Norges Bank følger etter den 4. mai.

Stigende renter

På ettermiddagen mandag lå den amerikanske toårsrenten på rett over fire prosent, etter å ha steget fra om lag 3,95 prosent før helgen. Tiårsrenten har også steget noen få basispoeng til rundt 3,50 prosent i samme periode.

I USA kommer Feds neste rentenbeskjed 3. mai, og det er i skrivende stund priset inn over 80 prosent sannsynlighet for nok en økning på 0,25 prosentpoeng. Det vil i så fall ta den amerikanske styringsrenten til intervallet mellom fem og 5,25 prosent.

Dagen etter rentebeskjeden fra USA kommer ECB med sin beslutning, der det også er ventet en økning på 0,25 prosent. Ifølge en Bloomberg-undersøkelse ventes det nå tre økninger på 0,25 prosentpoeng på rad, først i mai og deretter på møtene i juni og juli. Dersom det blir tilfellet vil styringsrenten i eurosonen nå 3,75 prosent.

