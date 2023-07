Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,3 prosent tirsdag, etter en oppgang på 0,2 prosent mandag.

Oljeprisen (brent spot) lå på rundt 78,4 dollar fatet ved endt børsdag, bare så vidt opp fra gårsdagens sluttkurs. Kronen styrket seg både mot euro og dollar, henholdsvis på kurs 11,4 og 10,4.

Etter en forsiktig start på resultatsesongen i forrige uke tar det seg virkelig opp denne uken når blant annet DNB, Vår Energi, Aker BP og XXL legger frem sine tall de neste dagene.

Tirsdag var det chip-produsenten Nordic Semiconductor og Aker Carbon Capture som sto for tur med sine kvartalstall. Samtidig kom PGS med oppdatering om andre kvartal, dagen etter at TGS ble straffet knallhardt på børs på halen av sin oppdatering.

Seismikkskuffelser

I oppdateringen gikk det frem at PGS venter et samlet inntektsfall på over hundre millioner dollar i andre kvartal, til rundt 156 millioner dollar. Såkalte «late sales», altså inntekter selskapet får fra salg av seismikkdata fra eget bibliotek, blir anslått til rundt 55 millioner dollar i kvartalet, over en halvering fra samme kvartal i fjor. Aksjen falt 5,2 prosent tirsdag.

Analytiker Jørgen Lande i Danske Bank konstaterer at forventningene var høyere til «late sales» etter et skuffende første kvartal.

– PGS nådde ikke opp med tallene i dag og det føyer seg inn i en negativ kontekst etter at TGS skuffet mandag, sier han.

Analytiker Jørgen Lande i Danske Bank. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Han mener de foreløpige tallene for andre kvartal, både fra TGS og PGS, er en påminnelse om at seismikkmarkedet ikke er like sterkt som man hadde ventet.

Etterspørselen etter båter har ikke vært på det nivået man trodde, og historisk har nettopp båtene vært en grunn til å eie PGS-aksjen når markedet er i bedring, trekker Lande frem.

– Vi har ment i lang tid at selskapet har hatt altfor mye gjeld, og regner med at de vil bryte med lånevilkår i løpet av første kvartal neste år. Selskapet hentet nettopp mer gjeld til en rente på 14 prosent og har sagt de ikke vil hente mer egenkapital. Situasjonen for PGS er at de må levere over forventning for å ikke skuffe.

Han er klar i dommen på selskapet slik det ser ut nå.

– Det som kom i dag bedrer ikke utsiktene nevneverdig.

Analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier trekker frem at «late sales» ikke har økt så mye som man hadde trodd og at det i tillegg var fartshumper på kontraktssiden. I meldingen viste PGS til utsatt start for fartøyet «Ramform Victory», grunnet termineringen av en kontrakt i juni.

– Det var svakere enn ventet for PGS, men gitt hvor dårlig det gikk for TGS i går er jeg overrasket over at PGS faller så mye i dag.

TGS meldte mandag morgen at det venter inntekter på rundt 206 millioner dollar i andre kvartal, ned fra 230 millioner dollar i samme periode i fjor. I motsetning til PGS eier TGS ikke egne båter, slik at for sistnevnte handler det i mye større grad om «late sales». Inntekter herfra venter TGS at vil falle fra 97 millioner dollar i fjor til 63 millioner dollar i år.

Aksjen falt tre prosent tirsdag.

Resultatskrell

For Nordic Semiconductor fortsatte et marked i ubalanse å skape problemer. I andre kvartal falt topplinjen med nesten 50 millioner dollar, til 154 millioner dollar. Det var en viktig bidragsyter til hvorfor resultatet før skatt i perioden ble mer enn halvert, til 19,6 millioner dollar.

De utfordrende markedsforholdene gjør at selskapet ikke ga noen guiding for fjerde kvartal og anslo inntekter på mellom 145 og 165 millioner dollar for inneværende kvartal.

– Mange kunder forblir forsiktige i det nåværende markedsklimaet og det er usikkert når markedet kommer på bedringens vei. Det er derfor vanskelig å si noe om utsiktene til inntektene utover det nåværende kvartalet, sa Nordic Semiconductor-sjef Svenn-Tore Larsen i en børsmelding.

Nordic Semiconductor-aksjen falt over seks prosent rett etter åpning, men hentet seg raskt inn og var en drøy halvtime etter handelsstart opp over fem prosent. Tirsdags steg aksjen syv prosent.

Aker Carbon Capture kunne på sin side melde om inntekter på litt over 300 millioner kroner i andre kvartal, opp fra 193 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Nærmere bunnlinjen ble tapet på 46,5 millioner kroner før skatt, omtrent det samme som i andre kvartal i fjor.

Like etter at kvartalstallene ble sluppet kom nyheten om at konsernsjef Valborg Lundegaard går av som sjef for selskapet, grunnet helsemessige og familiære årsaker. Hun blir erstattet av finansdirektør Egil Fagerland med umiddelbar virkning.

Aker Carbon Capture-aksjen falt over to prosent like etter børsåpning, men hentet seg inn igjen. Aksjen endte dagen med et fall på én prosent.

Oljeselskapet DNO steg på sin side over 13 prosent på ukens første handelsdag, etter å ha meldt om et betydelig gass- og kondensatfunn ut på ettermiddagen. Ifølge selskapet er funnet det største på kontinentalsokkelen på ti år.

DNO-aksjen falt rundt halvannen prosent fra start tirsdag, da det ble tatt gevinst etter gårsdagens opptur. Ved endt handelsdag hadde aksjen falt 4,5 prosent.