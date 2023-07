Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag morgen ble et fat nordsjøolje omsatt for drøyt 83 dollar. Og selv om prissvingningene relativt sett ikke ga de helt store prosentvise utslagene, beveget referanseprisen seg brått på ettermiddagen.

Fra klokken 15.00 falt oljeprisen med bortimot én dollar i løpet av en halvtime. Så svingte den opp fra 82,9 dollar til 83,9 dollar den neste halvtimen.

Equinors aksjekurs speilet oljeprisen tett:

Og når Equinor endte med et kursfall 0,8 prosent, ble det også for hovedindeksen et fall på 0,4 prosent. De fire største aksjene på Oslo Børs, som etter Equinor inkluderer DNB Aker BP og Telenor, fikk alle et kursfall fredag.

En flom av nye aksjer

De nye aksjene i Havila Kystruten ble notert fredag, og endelig falt også kursen ned mot emisjonskursen på én krone. Så sent som torsdag ble rederiaksjene fortsatt omsatt for over to kroner. Hittil i år har kursen falt med over 90 prosent.

Da selskapet måtte hente ny egenkapital, ble utvanningseffekten brutal for de gamle aksjonærene. De sitter igjen med godt under ti prosent av det refinansierte selskapet.

Børsfallet fortsetter for Bergenbio også, etter at aksjekursen falt 16,8 prosent i løpet av torsdagen etter en ny salgsanbefaling fra DNB Markets. I 15-tiden hadde aksjen falt 4,4 prosent også fredag.

Det seneste døgnet har den norske kronen svekket seg mot dollaren. Torsdag kostet dollaren like under ti kroner, mens den fredag ettermiddag koster 10,15 kroner. Kronen har derimot styrket seg mot svenskekronen og er om lag uendret mot euroen.

Et fat nordsjøolje handles fredag for 83,8 dollar per fat.

Shoppetall før helgen

Før børsåpning fredag slapp SSB ferske tall fra detaljhandelen for juni som viste en svak økning. Omsetningsvolumet økte med 0,3 prosent fra mai til juni, ifølge sesongjusterte tall.

Sjeføkonom Kjersti Haugland sier dagens tall overrasker ettersom hun ventet en liten nedgang etter oppgangen i mai.

Forrige rapport viste at nordmenn handlet mer varer fra april til mai, hvilket ga en prisøkning på 1,2 prosent, samtidig som SSB reviderte opp tallene fra månedene før. Økningen i mai kommer i en periode hvor trenden i detaljhandelen har vært nedadgående siden utgangen av koronapandemien.

Senere fredag formiddag kom også Nav med ledighetstall for juli som viste at arbeidsledigheten har økt. Samtidig er arbeidsledigheten, som nå er på 1,8 prosent, fortsatt svært lav.

Trolig vil ikke disse tallene ha noen påvirkning på Norges Banks neste renteplan, sier seniorøkonom i Handelsbanken Capital Markets, Sara Midtgaard.

Tallene for mai i forrige måned viste at ledigheten i Norge hadde falt litt. I utgangen av mai var ledigheten 1,7 prosent, ned fra 1,8 prosent i april og mars.

Dramatisk rentemøte i Japan

Fredag har den japanske sentralbanken et rentemøte. Landet opplever det høyeste inflasjonsnivået på 40 år og et ustabilt aksjemarked. I lys av dette vurderer derfor den japanske sentralbanken å gjøre endringer i pengepolitikken.

Tidligere i uken har det kommet rentebeslutninger fra den amerikanske sentralbanken (Fed) og den europeiske sentralbanken (ECB). Beslutningene bød på ingen overraskelser, og begge sentralbankene hevet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng som ventet.

For Feds del innebærer dette at rentenivået nå ligger på intervallet 5,25–5,5 prosent, som er det høyeste på over 20 år. Flere tror imidlertid at dette er siste omgang med renteheving fra Fed. Den europeiske innskuddsrenten er nå på 3,75 prosent som er den høyeste som har vært siden 2001.