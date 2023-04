Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,5 prosent tirsdag, etter markant oppgang mandag.

Oljeprisen ligger ved børsstenging på rund 85,5 dollar per fat. Oppgangen fortsetter dermed etter et hopp på over seks prosent mandag, i etterkant av de overraskende produksjonskuttene fra Opec+.

Tirsdag markerer den forkortede påskeukens nest siste handelsdag, ettersom Oslo Børs holder stengt torsdag og fredag. På onsdag er det halv dag.

De mest omsatte aksjene i løpet av dagen var Equinor og Aker BP, som falt henholdsvis 2,1 prosent og 1,7 prosent.

Rubrikkselskapet Adevinta, som er priset til 92,1 milliarder på Børsen, steg over seks prosent tirsdag. Aksjen omsettes for rundt 79,4 kroner. Oppgangen kommer etter at både DNB Markets og Citigroup hevet sine respektive kursmål på aksjen til henholdsvis 115 og 93 kroner.

Overraskende kutt

Søndag kveld kom altså oljekartellet Opec+ med den overraskende nyheten om at flere medlemsland, med Saudi-Arabia i spissen, hadde blitt enige om et frivillig produksjonskutt fra mai. Samlet var det snakk om rett over én million fat per dag, i tillegg til at Russland kommuniserte at det utvider sine produksjonskutt på en halv million fat per dag.

Kuttene sendte oljeprisen rett opp, og nordsjøoljen nærmer seg nå nivået den var på før kollapsen i Silicon Valley Bank sendte panikkangst gjennom markedet.

I ettertid har flere imidlertid stilt spørsmålet om kuttene vil kunne føre til et økt inflasjonspress. USAs finansminister Janet Yellen kritiserte kuttene mandag og beskrev dem som «lite konstruktive», ifølge Bloomberg.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen sa til DN mandag at han så liten sannsynlighet for at sentralbankene blir mer aggressive som følge av kuttene.

Blant storbankene i USA var det flere som jekket opp sine oljeprisanslag, mens andre pekte mot en saktere enn ventet etterspørselsvekst i Kina som bakgrunn for å ikke kaste seg på oppjusteringene, skriver Bloomberg.

Generalforsamling i Credit Suisse

Tirsdag formiddag avholdes den årlige generalforsamlingen i Credit Suisse. Det er gått to uker siden banken ble kunngjort oppkjøpt av rivalen UBS.

Oljefondet kunngjorde bare for noen dager siden at det ville stemme mot gjenvalget av Axel Lehmann som styreleder i banken, og at det i tillegg ville stemme mot gjenvalg av flere andre styremedlemmer. Oljefondet hadde en eierandel på 1,49 prosent i Credit Suisse ved utgangen av 2022.

Mandag uttalte visesentralbanksjef Martin Schlegel at Credit Suisse ville stått overfor en kollaps dersom myndighetene ikke hadde grepet inn. Det ville igjen ført til en ny finanskrise i både Sveits og globalt, sa han i et tv-intervju gjengitt av Bloomberg.