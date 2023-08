Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,21 prosent mandag. Dermed fortsatt optimismen fra fredag forrige uke.

Svake detaljhandelstall i Norge for juli, som ble lagt frem på morgenkvisten, er nok et tegn på at presset i norsk økonomi er i ferd med å avta, og at rentetoppen rykker stadig nærmere.

Budfrist på Kahoot forlenget

Fredag etter børsslutt kom meldingen om at investorgruppen Kangaroo Bidco forlenger budfristen på Kahoot med to uker, til 8. september. Budet på 35 dollar per aksje er blitt møtt med skepsis og motstand fra flere av de store eierne i Kahoot, deriblant Folketrygdfondet og Christen Sveaas' investeringsselskap Kistefos.

I en børsmelding mandag morgen opplyser Kahoot at 58,95 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet har akseptert budet. Kahoot-aksjen stengte på 33,85 kroner fredag.

Styreleder Andreas Hansson, resten av styret, og administrerende direktør Eilert Hanoa, har alle støttet budet på 35 kroner. Kjøpergrupperingen trenger aksept fra 90 prosent av aksjene for å kunne tvangsinnløse resten og ta Kahoot av børs.

Kahoot-aksjen lå på knapt 30 kroner da budet først ble fremsatt i begynnelsen av juli.

Mandag falt aksjen 0,74 prosent til 33,60 kroner.

BW Offshore la frem kvartalsresultater på morgenen mandag. Resultatene for andre kvartal var svakere enn for første kvartal, drevet av høyere kostnader, og styret har vedtatt et utbytte på 0,063 dollar per aksje. Markedet belønnet kvartalsrapporten med å sende aksjen ned nesten 13 prosent.

Fed-sjefen dempet angsten

USAs sentralbanksjef Jerome Powell maktet å dempe den verste angsten i markedene med sin tale på sentralbanktoppmøtet i Jackson Hole rett før helgen.

Analytikerne er stort sett enige om at Powell holdt en balansert tale, der han blant annet understreket at Fed vil fortsette med forsiktige rentehevinger gjennom det siste stadiet av denne rentehevingssyklusen, og en mulig strammere pengepolitikk.

«Dermed er Feds holdning egentlig uendret, hvor beslutningene drives frem av nøkkeltallene om amerikansk økonomi og inflasjon», skriver analytiker Kelly Chen i DNB Markets i sin morgenrapport mandag.

Amerikanske investorer lot seg i hvert fall ikke skremme og sendte de amerikanske børsene opp fredag, etter en ellers trøblete uke på børsene. Denne første reaksjonen tyder på at markedene alt har tatt høyde for en strammere pengepolitikk, og at investorene tror på Powells signaler om gradvise og gjennomtenkte handlinger fra sentralbanken.

Sårbart i Kina som senker skatten

Optimismen fra Wall Street fortsatte på de asiatiske børsene gjennom natten og morgenkvisten. Investorene tok også godt imot det siste tiltaket i Kina, der myndighetene har besluttet å halvere skatten på aksjehandel fra 0,1 prosent til 0,05 prosent. Håpet er at dette kan virke som en katalysator for økonomisk vekst ved å øke handelsvolumet, tiltrekke ny kapital, og stimulere investeringer. Det kan også gjøre det kinesiske aksjemarkedet mer likvid og dermed mer attraktivt for både nasjonale og internasjonale investorer.

Kollapsen i eiendomsselskapet China Evergrande i natt illustrerer problemene i Kina. China Evergrande var en gang verdens mest verdifulle eiendomsselskap, men mesteparten av verdiene er nå borte.

Ledende europeiske børser stiger også mandag formiddag. Oljeprisen er stort sett uendret fra før helgen, og nordsjøolje omsettes for litt over 84 dollar fatet mandag morgen.