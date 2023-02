Artikkelen fortsetter under annonsen

Oslo Børs falt 0,1 prosent mandag, etter at forrige samlet sett steg nær tre prosent.

Resultatsesongen fortsetter denne uken, og en rekke selskaper skal legge frem sine kvartalsrapporter:

Tirsdag legger Hydro, Orkla og Sats frem sine rapporter.

Onsdag følger Vår Energi og Mowi.

Torsdag kommer Norwegian og Autostore.

Fredag kommer Aker med tall.

Komplett opptur

Komplett-aksjen har steget rundt 40 prosent siden selskapet la frem kvartalstall og samtidig presenterte tidligere Orkla-topp Jaan Ivar Semlitsch som ny konsernsjef forrige uke. Semlitsch tok over for Lars Olav Olaussen, som hadde ledet selskapet siden 2018.

Mandag kjøpte Semlitsch 125.000 Komplett-aksjer for nær 17 kroner stykket, tilsvarende et kjøp på over 2,1 millioner kroner. Komplett-aksjen steg 18 prosent mandag, der mye av oppgangen kom etter at Semlitschs kjøp ble børsmeldt.

Hele selskapet prises til 3,2 milliarder kroner, som fortsatt er betydelig lavere enn under pandemien. Siden inngangen til 2022 har aksjen falt over 65 prosent.

Stein Erik Hagen tok Komplett på børs sommeren 2021, og er fortsatt største eier med 42 prosent av aksjene via sitt investeringsselskap Canica. Forrige uke sa han følgende om valget av ny konsernsjef til DN:

– Rent personlig synes jeg valget av Jaan Ivar er et meget godt valg. Denne bransjen kan han inn og ut, og har levert gode resultater. Jeg kjenner Jaan Ivar godt og har de beste relasjoner til ham.

Hagens papirverdier i Komplett har steget nær 400 millioner kroner på en uke, ifølge DNs beregninger.

Jaan Ivar Semlitsch (til høyre) var tidligere sjef for Orkla, der Stein Erik Hagen er styreleder og største eier. Nå blir han konsernsjef for Komplett, der Hagen også er største eier. (Foto: Per Thrana) Mer...

Overfører eierskap til datteren

Før børsåpning meldte Norcod om «betydelige» konsekvenser etter tilsynssak.

Norcod har etter vedtak fra Fiskeridirektoratet endret slakte- og produksjonsplanen for 2021-generasjonen av fisk som er i sjøen. Konsekvensene er et betydelig fall i inntjening og økning i kostnad per kilo.

Aksjen falt drøye fire prosent mandag.

I to separate børsmeldinger mandag morgen blir det klart at investor Jan Haudemann-Andersen har overført 90 prosent av aksjekapitalen i investeringsselskapet Datum as til sin datter, Alexandra Haudemann-Andersen.

Det er gjennom investeringsselskapene i Datum at Haudemann-Andersen kontrollerer store deler av sine børsverdier.

Inflasjonstall

Investorer venter på nye økonomiske statistikker denne uken, blant annet prisvekst fra USA, vekststatistikker for Japan og sysselsettingstall fra Australia og Sør-Korea.

Singapore har lagt frem vekststatistikker for 2022 og disse viser en økonomisk vekst for hele året på 3,6 prosent. Aktiviteten avtok mot slutten av året og veksten falt fra fire prosent i tredje kvartal til 2,1 prosent. Dette var svakere enn konsensus på 2,1 prosent.

Singapore har lagt frem vekststatistikker for 2022 og disse viser en økonomisk vekst for hele året på 3,6 prosent. Aktiviteten avtok mot slutten av året og veksten falt fra fire prosent i tredje kvartal til 2,1 prosent. Dette var svakere enn konsensus på 2,1 prosent.

«Den økonomiske veksten svekket seg kraftig i fjerde kvartal og vi mener den vil forbli svak og godt under trenden. Årsaken er det høyeste rentenivået på mange år og en svak global etterspørsel tynger», skriver Capital Economics i et notat.