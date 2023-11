Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag er det børsfall i Europa generelt, og i Oslo spesielt. En stadig fallende oljepris sørget for at hovedindeksen falt 2,07 prosent.

Børsens desidert største selskap, olje- og gassgiganten Equinor, falt 3,8 prosent. Småsøsknene Aker BP og Vår Energi falt henholdsvis 4,5 og 4,8 prosent.

– Forsvinnende risikopremie

Oljeprisen faller 2,7 prosent tirsdag ettermiddag og fortsetter dermed nedgangen som har vært nesten sammenhengende siden midten av oktober da prisene sto godt over 90 dollar fatet. Nå handles nordsjøoljen brent til litt under 83 dollar fatet.

Mens Saudi-Arabia og Russland har forlenget produksjonskutt motvirkes det av et usikkert etterspørselsbilde og tvil om hvorvidt Fed er ferdig med å heve renten, skriver Bloomberg News.

Oljeprisoppgangen som har kommet siden konflikten mellom Hamas og Israel brøt ut er nå helt borte.

Helge André Martinsen i DNB Markets. (Foto: Javad Parsa) Mer...

– Vår hovedscenario har vært at konflikten blir begrenset til Gaza med ubetydelig påvirkning på oljetilbud- og etterspørselsbalansen, og en forsvinnende risikopremie. Fokuset i oljemarkedet har snudd tilbake til usikre utsikter for oljeetterspørselen, skriver oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets i en kommentar.

– Markedet ser fullstendig bort ifra risiko for produksjonsforstyrrelser fra økt geopolitisk risiko. I øyeblikket er det få endringer i fundamentale data som gir noen pekepinn på det fysiske markedet, sier råvarestrateg Daniel Hynes i ANZ Group til Bloomberg.

Wall Street åpnet helt flatt tirsdag, etter flere dager på rad med oppgang.

It-aksje flyr

På sektornivå er det kun it-sektoren som ligger i grønt terreng tirsdag. Blant Børsens 25 tungvektere steg kun et fåtall. Tankrederiet Frontline falt 3,2 prosent, hydrogenaksjen Nel falt 4,6 prosent og laksegiganten Mowi falt 2,1 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

En av aksjene som virkelig har fått fart på seg er Link Mobility. It-selskapet meldte før børsmelding om milliardsalg av datterselskapet Message Broadcast. Aksjen steg 28 prosent tirsdag.

Sportsutstyrskjeden XXL steg over ni prosent etter at britiske Frasers Group har kjøpt seg ytterligere opp i selskapet.

Aksjekursen til industri- og eiendomsinvesteringsselskapet Borgestad kollapset med 75 prosent etter at selskapet natt til tirsdag hentet en kvart milliard ved å utstede en milliard aksjer til kurs 0,25 kroner.