De borgerlige partiene brøt tirsdag forhandlingene med regjeringspartiene om lakseskatt. Det lå da på bordet et forslag om en grunnrenteskatt på 30 prosent. Det førte umiddelbart til et fall for lakseaksjene.

Slik endte de for de store lakseselskapene på Oslo Børs tirsdag:

Mowi ned 2,52 prosent.

Salmar ned 2,43 prosent.

Grieg Seafood ned 7,47 prosent.

Lerøy Seafood ned 5,38 prosent.

Austevoll ned 4,90 prosent.

Hovedindeksen falt altså med 0,47 prosent til 1210,96 poeng, når Børsen nå tar fri i to dager for 17. mai og Kristi himmelfartsdag. De ledende europeiske børsene var også litt ned tirsdag.

Børsfall for Lerøy

En rekke selskaper kom med resultater for første kvartal i morgentimene.

Sjømatselskapet Lerøy var blant dem som har vært i ilden. Selskapet fikk et driftsresultat før verdijusteringer på 989 millioner kroner av en omsetning på 6,9 milliarder kroner. Ifølge estimater innhentet av Infront var det ventet et operasjonelt driftsresultat på 1,08 milliarder kroner i perioden, mens omsetningen var ventet til 5,89 milliarder kroner.

– Vi er ikke fornøyd med lønnsomheten i oppdrettssegmentet dette kvartalet, og har implementert flere tiltak som er ventet å føre til gradvis bedre utvikling, sier Lerøy-sjef Henning Beltestad i kvartalsmeldingen.

Droner og fly

Droneselskapet Nordic Unmanned, som har kollapset på børs de siste to årene, steg tirsdag 1,19 prosent. Selskapet har ikke kommet med noen børsmeldinger.

Luftrenseselskapet Airthings steg hele 15,22 prosent etter det slapp en melding om at det har signert en avtale med Russell Sigler and Pacificwest Energy Solutions om å utplassere bortimot 5000 overvåkningsenheter for luftkvalitet i skoler i California. Også Airthings-aksjen har det gått utforbakke med de siste to årene.

SAS steg 6,89 prosent tirsdag etter det mandag kveld ble kjent at flyselskapet har fått godkjennelse fra konkursdomstolen i USA om å fortsette kapitalinnhentingsprosessen.

Byggevareleverandøren Byggma steg 4,47 prosent etter først å ha jumpet opp 11 prosent etter å ha lagt frem resultater for første kvartal.